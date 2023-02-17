Devlet başvuruları almaya başladı! 3 gün içinde trink PTT'den 1300 TL ödenecek ATM'den hemen alın!

ATM'den hemen alın! Devlet başvuruları almaya başladı! 3 gün içinde trink PTT'den 1300 TL ödenecek! Sosyal devlet olmanın gereği olarak yapılan yardımların alanı sürekli genişletilmesinin yanında ödeme yapılan miktar da sürekli olarak arttırılıyor. Bu ödemeleri içerisine yakın zamanda artan kira fiyatları sebebiyle kira desteği verilmesi de eklenmiş durumdadır.

Dar Gelirliye Kira Yardımı

Devletin kira yardımları iki ana kategoride yapıldığı açıklandı. Bunların birincisi dar gelirliye ve kirasını ödeyemeyenlere yapılan sosyal yardım ödemeleridir. Gar gelirli kiracılara yapılan kira yardımı kapsamında Kaymakamlık ve belediyeler aracılığıyla bu yardımların yapıldığı biliniyor. Kira yardımı almak için ihtiyaç sahipleri belediyelerin sosyal yardımlar bölümünden, Kaymakamlık binalarda yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuru yapabileceği açıklandı.

Yapılan incelemelerde kişinin gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunun tespit edilmesi sonucunda kira yardımı yapılmaktadır. Genelde kiranın tamamı belediye tarafından ödenir ya da belirli bir oranda para yardımı yapılması şeklinde bu yardım yapılmış olur.

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