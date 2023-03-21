Devlet Başvuran Kadınlara 375 Euro Yardım Verecek! Karşılıksız Geri Ödemesiz Maddi Destek Fırsatı

Seçim dönemi yaklaşırken, devlet sosyal yardım kampanyalarını hızlandırdı ve yaşlılar, gençler, emekliler, çalışanlar, işsizler ve toplumun birçok kesimine maddi destek sağlamaya karar verdi. Kadınlara da sosyal yardım kapsamında birçok destek ve kolaylık sağlandı. Bu destekler arasında en yüksek tutarlı olan 375 Euro'ya kadar geri ödemesiz karşılıksız maddi yardım çok sayıda başvuru aldı.

Kadın haklarına verilen önem arttıkça, Türkiye'de de kadınların hayatını kolaylaştırmak için birçok adım atılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan yardımların yanı sıra, birçok kurum da kadınları finansal olarak desteklemeye karar verdi. Sosyal bir devlet olan Türkiye, özellikle çalışan kadınların anne olduktan sonra iş hayatına devam etmeleri için büyük miktarlarda ödeme yapma sözü verdi.

Devlet tarafından desteklenen Avrupa Birliği Destekli Bakıcı Desteği, doğum yapan kadınların iş hayatında kalabilmesi ve çocuklarının bakımını kolaylıkla sağlayabilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu program kapsamında, 375 Euro tutarında geri ödemesiz karşılıksız maddi yardım verilmektedir. Yardımın 325 Euro'su anneye, 50 Euro'su ise çocuğa yönlendirilmektedir. Başvurular sürekli olarak alınmaktadır. Bu destek sayesinde çalışan kadınlar, çocuklarının bakımını üstlenebilecek birine maddi olarak zorlanmadan emanet edebiliyor ve iş hayatında faaliyetlerine devam edebiliyor.

BİNLERCE ANNEYE 375 EURO VERİLECEK

Bakıcı desteği, devletin çalışan ve çalışmayan tüm anneleri desteklemek amacıyla verdiği bir destek türüdür. 2023 senesi için belirlenen destek tutarı 375 Euro olarak belirlenmiştir. Söz konusu destekten 0-24 ay arası çocuğu olan tüm anneler faydalanabilmektedir.

BAKICI DESTEĞİ ŞARTLARI

Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle sağlanan bakıcı desteğinden yararlanmak için birtakım koşulları sağlamanız gerekiyor. Başvuru yaptığınız tarihte çocuğunuzun 0-24 ay aralığında olması, en önemli şartlardan biridir. Ayrıca, bakıcı desteği uygulaması şimdilik sadece belirli illerde sunulmaktadır. Bu şehirler, Ankara, İzmir ve İstanbul olarak belirlenmiştir. Unutulmaması gerekir ki bu destekten yararlanabilmek için çocuğunuzla aynı evde yaşıyor olmanız gerekmektedir. Bekar annelerin de çocuğun vekaletini almış olması şarttır. Çalışan annenin de en az 30 gün SGK primi ödemiş olması ve bakıcı olarak çalışmamış olması gerekir.

BAKICI DESTEĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Kadınlara sunulan bakıcı desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru yaparken teslim etmesi zorunlu olan bazı belgeler vardır. Bu belgelerden ilkinin T.C. kimlik kartı ve imzalı ön kayıt başvuru formu olduğu açıklanmıştır. Ayrıca, banka muvafakat formu, anne ve çocuk tarafından imzalanan bir form ve bakıcının 0-36 ay çocuk bakımı yapabileceğini belirten diploma da talep edilmektedir. Bakımı yapılacak çocuğun özel gereksiniminin olması durumunda bunun da rapor ile belgelenmesi gerekmektedir. Yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşların başvuruları geçerli kabul edilecektir. Tüm işlemleri bitirdiğinizde başvurunuz değerlendirmeye alınacaktır ve desteği almaya uygun görülmeniz halinde size haber verilecektir. Başvurudan kısa bir süre sonra paranız hesabınıza aktarılacaktır.