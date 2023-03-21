TC kimlik ile 0-2-4-6-8 son rakamları olanların, Hesaplarına yatacak tutar, 100.000 TL oldu!

Denizbank ve Akbank tarafından ay sonuna kadar devam edecek olan kampanyada t.c kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek tam tamına 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. 2 banka tarafından yapılan kampanyada daha önce düşük limitlerde verilecek olan krediler yüksek limitlerle artık vatandaşlara da gelir belgesiz olarak sunuluyor ve ay sonuna kadar sizler de başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ve kimlik numaranızın uygun olması halinde emekli ve sigortalı olarak çalışıyor olmanız durumunda Denizbank ve Akbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz.

Denizbank ve Akbank üzerinden başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında şartlara uygun olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman ödemeler alabilecekler ve bankalara gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir. acil ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi yapabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara sizler de katılmak istiyorsanız en yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi yapabildiğiniz gibi aynı zamanda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurular nasıl yapılır? 100.000 TL kredi nasıl sağlanır?

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler cep telefonlarına Mesaj kısmına girerek 3280 numarasına kredim TC kimlik ve doğum tarihi yazarak bu mesajı göndermeleri halinde Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ise Kredi başvurusunu gerçekleştirmek istiyorlarsa bankaya gitmeden cep telefonları üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp 100.000 yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Denizbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılmak isteyen tüm vatandaşlar ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa hemen aynı gün içinde bankanın şubelerine giderek de kredi kullanabiliyor.