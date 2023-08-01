Devlet, sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni bir destek programı başlattı. Alınan bilgilere göre, bu program kapsamında vatandaşlara 12 ay boyunca 450 ila 650 TL arasında değişen bir ödeme yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınırken, bu süre boyunca toplamda 7.200-7.300 TL arasında bir yardım sağlanacak. İşte, bu destek programıyla ilgili tüm başvuru bilgileri ve detayları haberimizde sizlerle!

Bu muhteşem destekten faydalanmak için hemen e-Devlet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz; süreç oldukça basit ve 10 dakikadan daha az bir sürede tamamlanabilmektedir. Başvuruların 27 Haziran tarihinden itibaren alındığı bu program kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yıllık 7.300 TL'ye kadar destek ödemesi sağlanacak.

Başvurusu onaylanan vatandaşlar için aile başına 450 ile 600 TL arasında değişen bir yardım tutarı tanımlanacaktır. Bu miktarın toplamda 7.300 TL'ye kadar ulaşabileceği belirtilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan önemli bir açıklamada, başvurusu onaylanan vatandaşlara ödemelerin aynı ay içerisinde yapılacağı belirtildi. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlar, hızlı bir şekilde destekten faydalanabileceklerdir.

Destek programı kapsamında 12 ay boyunca düzenli ödemeler yapılacak olup başvuru süreci oldukça basit ve hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır. Başvurular e-Devlet üzerinden alınmakta ve sonuçlar da yine e-Devlet üzerinden açıklanmaktadır.

Devlet Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara önemli bir destek sağlamakta ve maddi sıkıntılarla mücadele etmelerine yardımcı olmaktadır. Bu muhteşem fırsattan faydalanmak isteyen vatandaşların hemen e-Devlet üzerinden başvurularını yapmaları ve destekten hemen yararlanmaları önerilmektedir.