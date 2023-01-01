2023 yılına SUV otomobil ile girin! 250.000 TL altına satılan en iyi SUV araçları derledik! BMW, Ford, Blazer...

Günümüzde bazı bireyler bazı nedenlerden dolayı bir araçta olması gereken çekme kapasitesi ile koltuk arasındaki kombinasyona ihtiyaç duymaktadır. Buna göre bakıldığında sizler de bir SUV araç almak istiyor ve bu konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, aşağıdaki yazımızda 250 BİN TL altındaki SUV araçları inceleyebilirsiniz.

250 BİN TL Altı Fiyata Sahip Olan SUV Araçlar Hangileridir?

Aslında bakıldığında belirtilen 250 BİN TL altı SUV araçlarda birtakım beklentilerin de göz ardı edilmesi gerekmektedir. Söz konusu bu beklentiler ise birtakım özellikler olarak sayılabilmektedir.

Söz konusu 250 BİN TL altı olan SUV araçlara ilk örnek olarak BMW X3 30d verilebilmektedir. 2004 yılında üretimi olan yani başka bir deyiş ile 2004 model olan bu aracın dizel bir SUV araç olduğu karşımıza çıkmaktadır.

SUV araçlara bir diğer örnek ise Ford Explorer 4.0 XLT karşımıza çıkmaktadır. 1997 modele sahip olan bu aracın ise son zamanlarda 200 BİN TL’ye satıldığı belirtilmektedir.

Buna ek olarak Chevrolet Blazer 4.3 araba modelinin de 250 BİN TL aldı SUV araç kategorisi içerisinde yer aldığı ve yakıt türünün benzin, modelinin ise 1996 olduğu görülmektedir.

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