Devam Eden Sivil Grevler Lübnan'da Günlük Yaşamı Daha Da Felç Ediyor

Lübnan'ın görünüşte ölümcül işlevsizliği, artık çalışanların kendilerini veya ailelerini geçindirmek bir yana, maaşları işe başlamak için bile yeterli olmadığı için çoğu devlet dairesindeki açık uçlu grevlerle daha da kötüleşiyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Beyrut ofisi, sivil çalışanların yaklaşık yüzde 100'ünün şu anda kalıcı veya aralıklı iş durdurmaları ile meşgul olduğunu tahmin ediyor.

Geçen hafta, Beyrut'un uluslararası havaalanındaki hava trafik kontrolörleri , mahkemelerden okullara kadar her şeyi etkileyen bir durumun ciddiyetinin altını çizerek, Ağustos ayında geceleri çalışmayı durduracaklarını duyurdular .

Grev ayrıca cezai kovuşturmaları da etkiledi ve aksi takdirde hapis cezalarını kısaltabilecek erken tahliyelerin işlenmesinde gecikmelere neden oldu.

Erken tahliye edilebilecek ancak davaları henüz sonuçlanmamış müvekkilleri temsil eden avukat Rafik Oreh Ghraizi, "Düzgün çalışan bir sistem olsaydı, bugün dışarıda olacak müvekkillerim var" dedi.

Lübnan'ın para birimi çöküşü sorunun merkezinde. Erken tahliye süreci, bir psikoloğun mahkumu değerlendirmesini gerektirir. Şu anda, hükümetin bu tür doktorlara ödediği ücret 2 dolardan az – yani kimse gelmiyor.

Lübnan lirasındaki ciddi devalüasyon – 2019'dan beri, aylık asgari ücret geçen haftaki döviz kuruyla 450 dolardan 24 dolara düştü – aynı zamanda işçileri greve motive eden şey. Hükümet şimdiye kadar yeni bir bütçeyi veya herhangi bir maaş artışını onaylamadı. Bakanlıkların kağıt ve mürekkep gibi temel malzemeleri de tükendi.

Aynı zamanda Reform Lübnan adlı aktivist grubun kurucu üyesi olan Ghraizi, sistemdeki bozulmanın giderek daha belirgin hale geldiğini söyledi.

“Üç hafta önce [bir karakoldaydım] ve tutuklanan bazı kişilerin çok kalabalık olduğu için banyoda ayakta uyuduğunu duydum” dedi.

“Lübnan'da durum içler acısı - sistemin ve yargı ve güvenlik sistemi olan rejimin son dönüm noktası çöktüğünde, tüm toplum çöküyor demektir. Ve tünelin sonunda hiç ışık görmüyorsunuz.”

Sinirli vatandaşlar

İşçiler daha iyi ücret taleplerini dile getirirken, grevciler şimdiye kadar amaçladıklarının tam tersi etkiyi yapıyor ve iktidardakilerden ziyade yurttaşlarını rahatsız ediyor gibi görünüyor.

Ülkenin ana araba tescil ve ehliyet dairesinin dışında, bir sürüş eğitmeni işine nasıl devam edeceğini merak etti.