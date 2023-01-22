Dev marka Kia taşın altına elini koydu! Bu modelini sadece 530 bin TL yaptı; Bu fiyata böyle SUV görmediniz

Bu fiyata böyle SUV görmediniz. Dev marka Kia taşın altına elini koydu! Bu modelini sadece 530 bin TL yaptı. Bu aracın yeni ve indirimleri modelleri ülkemizde son günlerde adından söz ettiren kampanyalarla sunuluyor. İşte Kia markasının indirimli ve bir daha belki de karşılaşamayacağınız kampanyaları…

KİA Araçlarına Genel Bakış

Bugün Kia Modelleri Türkiye'de yaygın olarak kullanılan araçlar arasına girmeyi başarmış durumdadır. Kia markası fiyat listesini sürekli güncelleyerek sevenlerinin zihninde hep yer tutuyor. KİA’nın kullanışlı ve çok beğenilen modelleri yapılan reklamlarla sürekli gündemde yer alıyor. Bu araçlar fiyat seçeneklerinin uygun olmasının yanında yakıt tüketimi konusunda da oldukça uygun modeller. Görüntüsünün yanında yakıt tasarrufu da bu araçların seçilmesinde etkili oluyor.

2023 Kia Sportage modellerinin özellikleri

2023 Kia Sportage görünüşü ve teknik özellikleri ile dikkatleri çeken bir tasarım olarak görülüyor. Yenilikçi bir model olmasının yanında tasarımındaki keskin hatları ve kavisli multimedya ekranı ile bu model önümüzdeki yıllarda kendinden oldukça söz ettirecek bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Aracın iç mekanı Premium özelliklere uygun olarak tasarlanmıştır. Bu iç özellikler arasında metal geçişlerin bulunması, vitesin tasarımı çok dikkat çeken noktalar arsında yer alıyor.

2023 Kia Sportage Fiyat Seçenekleri

· 1.6 GDI cool, Benzin, 132 HP 292.900 TL

· 1.6 CRDI 4×2, Dizel, 136 HP Prestige 4,7 Lt/100 Km Otomatik 439.900 TL

· 1.6 CRDI 4×2, Dizel, 136 HP Prestige Design 4,7 Lt/100 Km Otomatik489.900 TL

· 1.6 CRDI 4×2, Dizel, 136 HP Cool 4,7 Lt/100 Km Otomatik 359.900 TL

· 1.6 CRDI 4×2, Dizel, 136 HP Elegance Akıllı Anahtar 4,7 Lt/100 Km Otomatik 419.900 TL

· 1.6 CRDI 4×2, Dizel, 136 HP Elegance Plus 4,7 Lt/100 Km Otomatik 429.900 TL

· 1.6 CRDI 4×4, Dizel, 136 HP Prestige 5,2 Lt/100 Km Otomatik 489.900 TL

· 1.6 CRDI 4×4, Dizel, 136 HP Elegance Akıllı Anahtar 5,1 Lt/100 Km Otomatik 396.700 TL

Uygun fiyatlarını gördüğünüz bu araçlardan biri mutlaka sizin zevkinize en uygun araçtır.



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