Yeni yılla birlikte müşteri kaybı yaşamak istemeyen bankalar ardı ardına kampanya düzenleyerek müşteri çekmeye devam ediyor. Dev kampanya duyuruldu. Şartsız koşulsuz verilecek. Başvurun paranız hesabınıza yatsın. Yeni yılda maaşlara gelen zam sonrası harekete geçen bankalar yeni kampanyalarını duyurdu. Kampanyasını duyuran bankalardan biri te Ziraat Bankası oldu. Dev kampanyanın duyurusunu yaptı.

Asgari ücret ile beraber emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrası müşteri kaybını önlemek amacı ile bankalar 2023 yılında da kampanyalarını devam ettiriyor. Ardı ardına duyuru yapan bankalardan Ziraat Bankası, yeni kampanyasını müşterilerine duyurdu. Şarta gerek kalmadan koşulsuz olarak 250 TL veriyor. Şubat ayına kadar katılım sağlayarak paranız hesabınıza yatsın. İşte konu ile ilgili detaylar…

ŞARTA KOŞULA GEREK DUYULMADAN 250 TL VERİLECEK

2023 yılında da müşteri kazanmak için kampanya yürüten Ziraat Bankası, müşterilerine özel kampanya yürütüyor. Yeni yapılan duyuruda kampanya koşulları ve detayları açıklandı. Başvuru yapan herkes alabilecek.

BAŞVURU YAPARK PARANIZ HESABINIZA YATSIN

Bankanın internet sitesinden yapılan duyuruda banka, Şubat ayında başvuru yapan herkese 250 TL hediye vereceğini duyurdu. Şubat ayında yapılan her 500 TL lık ve üzerindeki alış verişlerde 50 TL toplamda ise 250 TL Bankkart Lira kampanyası başlattı. Anlaşmalı üye işyerlerinde giyimden kozmetik ürünlerine kadar yapılacak alış verişlerde Bankkart Lira verilecek.

KAMPANYAYA AİT AYRINTILAR

Ziraat Bankası müşterileri için yapmış olduğu kampanyaya ait detayları paylaştı. Şubat ayına özel olarak başlatılan kampanya 28 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. Katılım için Ziraat Bankası Bankkart Mobil ile bankkart.com.tr nin yanı sıra ŞUBAT250 yazarak 4757 nolu numaraya SMS göndererek katılım sağlanabilir.

Kampanyadan yararlanmak için alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılım sağlanması gerektiği belirtilirken, kampanya süresince Bankkart’ları ile anlaşmalı giyim, aksesuar, kuyum, saat, çiçek ve kozmetik üye işyerlerinde tek seferde yapacakları her 500 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL, toplamda da 250 TL Bankkart Lira kazanabilecekleri kaydedildi.