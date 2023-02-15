Dev indirim: Bu hafta BİM’de her şey tek fiyat: 10,50 TL, 34,50 TL, 32,50 TL, 67,50 TL! Ne aldığınız fark etmiyor!

Bu hafta BİM’de her şey tek fiyat: Dev indirim: 10,50 TL, 34,50 TL, 32,50 TL, 67,50 TL! Ne aldığınız fark etmiyor!İndirim yarışına giren süpermarketler arasında yerini alan BİM bu hafta da büyük bir indirim kampanyası düzenliyor. 15 Şubat ve 28 Şubat BİM indirim katalogları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İşte iki tarihte uygulanan BİM indirimi hakkında detaylar.

15 Şubat BİM İndirimleri

15 Şubat BİM kataloğu pastacılık kategorisinde puding, krem şanti, irmik helvası, çikolatalı sos, profiterol, pudra şekeri, tatlı sos, karbonat, pasta süsü ve kabartma süsü, pasta keki gibi ürünleri kapsıyor. Süt ürünlerinde ise İçim marka yoğurt, süt ve labneye indirim uygulanıyor. İndirimler arasında bizim seçtiklerimiz şunlar:

· Karışık pizza: 46,50 TL

· Çikolata şelalesi: 34,50 TL

· Wolke kek: 34,50 TL

· Bardakta puding: 10,50 TL

· Pasta keki: 32,50 TL

22 Şubat BİM İndirimleri

22 Şubat BİM aktüel kataloğu daha çok Sevgililer Günü temasına uygun olarak tasarlanmış. Sevgililer Günü’nde hediye almak isteyen çiftler için güzel ürünler seçilmiş. Çift kişilik nevresim takımı, kalp desenli züccaciye ürünleri, oduncu gömlek ve ayakkabı, ev terliği, sweatshirt, kol saati, yastık kılıfı gibi ürünler indirime giriyor. İşte uygun fiyatlı ürünlerden bazıları:

· Kalp şeklinde sunum tabağı: 67,50 TL

· Kalpli pijama takımı (kadın): 199 TL

Dev BİM indirimi vatandaşın cebini rahatlatacak gibi görünüyor. İyi alışverişler dileriz!

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