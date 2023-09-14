Türkiye ekonomisinde sürekli değişen ekonomi politikaları oldukça heyecan yaratıyor. Son üç yılda uygulanan bazı politikalar krize yol açmış ve son seçimlerin ardından ekonomi yönetiminde bir değişikliğe gidilmesine neden olmuştur.

Bazıları yeni ekonomi politikasının daha radikal önlemler alması gerektiğine inanırken, düşük faiz politikasından vazgeçilmesi kararı hem yerli hem de yabancı yatırımcılara güven aşıladı. Ancak bu süreçte dolar kuruna ilişkin endişe verici bir gelişme ortaya çıktı. Özellikle dev banka Societe Generale’in son dolar tahmini herkesi şoke etti. İşte detaylar.

DOLAR KURU BASKILANIYOR MU?

Merkez Bankası'nın son iki yıldır dolar kurunu açıkça baskılaması nedeniyle Türkiye ekonomisine ihracat ve ithalat açısından önemli zararlar verilmiştir. Dolar kurunun gerçek değerine ulaşması için yeni ekonomi yönetimi bir süreliğine üzerindeki baskıyı kaldırarak kurun hızla yükselmesine izin verdi. Ancak bazı ekonomistlere göre dolar şimdi yeniden baskılanıyor. Ekonomi yönetimi bunu reddetse de ortaya çıkan dolar kuru grafikleri kimseyi ikna edemiyor. Buna rağmen dolar kurunun baskılanmaya devam etmeyeceği ve eninde sonunda yükseleceğine dair bir inanç var.

DOLAR KURU 30 LİRA OLACAK!

Merkezi Fransa'da bulunan ve küresel çapta faaliyet gösteren ünlü banka Societe Generale tarafından Türkiye ekonomisine ilişkin önemli bir rapor hazırlandı. Bu raporda, bankanın kıdemli ekonomistleri dolar kuru için hedeflenen fiyatı ve bu hedefe ilişkin öngörülerini açıkça ortaya koydular. Dolar borcu olanlar için olumsuz sonuçlar doğuran bu tahmin, birçok kişi arasında endişe yarattı.

Societe Generale tarafından derlenen rapora göre, önümüzdeki yıl ortodoks politikalara kademeli dönüş Türkiye'nin temellerini güçlendirecek gibi görünürken, liranın yavaş da olsa daha fazla değer kaybetmesini öngördükleri belirtildi. 2023'ün sonunda dolar kurunun 30 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor. Ayrıca, Societe Generale analistleri Merkez Bankası'nın Eylül ayı toplantısında politika faizini yüzde 31'e yükselteceğini ileri sürmüşlerdi.