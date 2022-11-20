Destekler bomba gibi sürüyor! 1+1 prefabrik ev için 30 bini cebinizden gerisini devlet ödüyor

1+1 prefabrik ev için 30 bini cebinizden gerisi devletten ödeniyor. Destekler bomba gibi sürüyor! Yaşadığımız pandemi döneminde insanlar evlerinde adeta hapis kaldıkları için apartman dairelerinin aslında ne kadar kullanışsız ve iç daraltıcı olduğunu fark ettiler.

Bu nedenle birçok insan doğanın tadını çıkarabilecekleri hobi bahçeleri ya da arsalar aldılar. Bu ortamlarda konaklama için ev yapmak isteyenler bunun için çok da harcama yapmadan bu isteklerine ulaşabilecekler. Prefabrik evler bu kişiler için çözüm yolu olacağa benziyor.

Prefabrik Ev İçin Destek Alabilirsiniz

Prefabrik ev desteği almak isteyen kimselerin yerine getirmesi gereken şartlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı. Yardım nakdi şekilde ailelere verilecek.

Aileler sadece prefabrik yardımı değil isterlerse eski ve bakımsız evlerinin bakımı ve onarımı, afette kaybettikleri eşyalarını yeniden almak için nakit yardımı gibi konularda da devletten destek talebinde bulunabilecekler.

Yardım yapılmadan önce hane halkının gelirine bakılacak. Eğer gelirleri asgari ücretten yüksekse yardım alamayacaklar. Yaşlı, engelli, tek ebeveynli, dul kimseler yardımda öncelikli olacaklar. Onarım yardımı için başvuran kimse, evin kendi üzerine olduğunu kanıtlamakla mükellef olacak.

Kasım ayı ile birlikte prefabrik ev yardımları 75 bin liraya yükseltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü bağlamında oluşturulan duyuru ile barınma yardımlarının güncellendiği açıklandı. Yapılan açıklama ile devletin prefabrik ev yardımı için ödenen yeni rakam 75 bin TL olarak ortaya kondu.

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