Destan Dizisi Konusu ve Oyuncuları! Destan Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan Destan isimli televizyon dizi projesinde Ebru Şahin ve Edip Tepeli gibi iki başarılı isim başrolde bulunacak. Projenin hazırlık sürecinin 1 yıl sürdüğü ve yapımın hikayesi ile olduğu kadar oyuncu kadrosu ile dikkat çektiği biliniyor. Aynı zamanda dekorları ile de merak ve heyecan içerisinde beklenen dizi Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak.

Yeni sezonun en iddialı dizileri arasında gösterilen projenin ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Destan dizisi ne zaman başlayacak? İşte Atv'nin yeni dizisi hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilen noktalar! Peki Destan dizisi ilk bölüm ne zaman?

Ünlü oyuncu Ebru Şahin ATV ekranlarında rol almış ve Hercai isimli dizi ile 3 sezon boyunca ekranlarda boy göstermişti. Ünlü oyuncu Ebru Şahin, bu kez Edip Tepeli ile birlikte rol alacak ve seyirci kitlesi karşısına çıkacak. Peki Destan dizisi oyuncuları kimdir? Hercai isimli sevilen yapım ile milyonlarca hayran kitlesine ulaşan ve sergilediği oyunculuk performansı ile takdir toplayan ünlü isim, Destan dizisi için de yoğun bir şekilde hazırlık yapıyor. Yeni sezonda hayranlarını şaşırtmak için hazırlık sürdüren ünlü oyuncu ATV ekranlarında yer alacak.

Proje tasarımı ve yapımı Mehmet Bozdağ’a ait olan yapımda ünlü oyuncu Ebru Şahin'e Edip Tepeli isimli başarılı oyuncu eşlik edecek. Edip Tepeli pek çok oyuncu arasından sıyrılıp başrolü kaptı ve Destan isimli dizi ile dikkatleri üzerinde topladı. Geçtiğimiz sezonda Sefirin Kızı isimli yapımda Kavruk Ömer isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu, bu kez Destan dizisinde rol alacak.

Başrol oyuncularının uyumu merak ediliyor ve dizinin gelişmelerinin neler olacağı hakkında tartışmalar sürüyor. Projenin senaryosunun ise Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem tarafından kaleme alındığı bilinmekte.