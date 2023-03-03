Garanti Bankası’ndan Müşterilere 1000 TL hediye! Duyuru yapıldı!

Garanti Bankası müşterilerine önemli duyuruda bulundu. Garanti BBVA tarafından kampanya duyurusu yapıldı. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada banka, kampanya kapsamında her müşterisine 1 000 TL hediye verecek.

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamaya göre, her hangi bir Garanti Bankası şubesine gitmeden kampanyaya katılım sağlanabilecek. Banka müşterisi olan herkes bireysel olarak kredi kartı başvurusu yaparak onay alması halinde bin lira harcamaya karşılık bin lira bonus kazanacak. Bunun yanı sıra 10 bin lira tutarında faizsiz olarak Taksitli Naki Avans fırsatından da yararlanabilecek.

Garanti Bankası’nın Kampanya Detayları

1-31 Mart tarihleri tarihlerinde Garanti Bankası dijital kanalları kullanılarak temassız müşteri olma teknolojisi ile Garanti BBVA’lı olan ve Bonus, Money Bonus kredi başvurusunda bulunan kişilerin başvuruları onaylanması halinde, ilgili kartlar ile yapılacak tek seferlik harcamada bin lira bonus kazanılacak.

Banka tarafından yürütülen kampanyadan yararlanmak isteyenler Bonus kredi kartı ile Money Bonus kredi kartı için başvurularını Garanti Bankası Mobil, bonus.com.tr ve moneybonus.com. tr adresleri üzerinden yapabilirler.

Garanti BBVA Bonus’lar, Money Bonus kartları için yapılan başvurular da kampanyaya dâhildir. Paracard Bonus Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard kampanyaya dâhil değil. Bunun yanı sıra ek kartlar ve personel kartları da kampanya dâhilinde bulunmuyor.

Elde edilen bonuslar 27 Nisan ile 27 Mayıs 2023 tarihleri arasında geçerli olacak.

En çok kazanım sağlanan karta yüklenen bonuslar, kullanılmadığı takdirde 28 Mayıs 2023 tarihin geri alınacaktır.

Kampanyadan sadece müşteriler faydalanabilecektir. Kampanyaya dâhil olan müşteriler en fazla bin lira bonus kazanabilecek. Düzenli ödeme talimatları, otomotik ödemeler ile vergi ödemeleri bonus kullanımları dışında kalıyor. İnternet üzerinden yapılan harcamalar kampanya dâhilinde sayılıyor.