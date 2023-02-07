Depremzedelere Nasıl Yardım Edilebilir, Yardım İçin Ne Yapılabilir?

Pek çok kişi Türkiye'yi yasa boğan üzücü depremde zarar gören depremzedelere yardım etmek istedi ve nasıl yardım edilebileceğini araştırdı. Felaketin yaralarını sarmaya katkıda bulunmak ve kış mevsiminde evsiz kalan kişilere yardım etmek isteyen vatandaşlar nasıl yardım edebileceklerini araştırdı. Doğru adresi arayan depremzedeler Kızılay ve AFAD'ın koordinasyonu ile birlikte yürütülen yardımları araştırdı. Sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri de bu yardımlara destek verirken Kızılay, AFAD ya da valiliklerin imzası olmayan kampanyalardan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde olan ve pek çok ili etkileyen 7.7 şiddetinde yaşanan deprem Türkiye'nin sarsılmasına sebep oldu. Vatandaşlar enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için dondurucu soğuğa rağmen çalışmalar yaptı. Olağanüstü bir çabayla çalışmalar devam ederken daha fazla yardımın da nasıl yapılabileceği merak konusu oldu. Çalışmalar depremzedelerin konaklaması için devam ederken tüm Türkiye de teyakkuza geçti ve tek yürek oldu. Maddi manevi nasıl destek yapılabileceğini araştıran vatandaşlar konu hakkında detayları merak etti. Resmi makamlarda bazı açıklamalarda bulundu ve depremzedeler için yardımların nasıl yapılabileceğini aktardı.

Valilikler tarafından deprem bölgesine yönelik yardımların koordine edildiğini belirten AFAD sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşların kendilerine en yakın olan kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile yardımlarını bölgeye iletebilecekleri belirtildi.

AFAD yapmış olduğu açıklamada depremden etkilenen şehirlerde üretilen çalışmaları destek vermek isteyen vatandaşlardan da yoğun bir şekilde talep geldiğini açıkladı. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşların nasıl yardım edebileceği belirtildi. “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS gönderilerek 20 TL bağış yapılabileceği bilgisi paylaşıldı. Bunun yanı sıra banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapmanın mümkün olacağı belirtildi. AFAD bağış yapılabilecek olan bankaların hesap numaralarını paylaştı ve dikkatleri üzerine topladı.

Bölgeye yalnızca para yardımında bulunmayan AFAD felaketinin yaşandığı an itibarıyla bölge ekiplerini sevk etti ve farklı illerden toplanan yatak, battaniye, yaşam çadırı, mutfak setini de bölgeye ulaştırmayı başardı. Başkanlık ihtiyaca göre duyuru yaptı fakat burada da ihtiyaç listeleri doğrultusunda olan ve kullanılmamış ürünlerin tercih edildiği belirtildi.

Yardımlar için Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da bir irtibat numarası ve ihtiyaç listesi paylaşarak dikkatler üzerinde topladı. Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık kan stoklarını yeterli olduğunu duyurdu ve olası ihtiyaçlar içinde kan bağışına vatandaşları davet etti. Siz de İhtiyaç halinde kan bağışında bulunmak için internet sitesinden Kızılay'ın yaşadığınız kenti seçerek bağış yapabileceğiniz merkezi bulabilirsiniz.

Kıyafet yardımı için ise Türk Kızılay'ın ilçelerde bulunan yardım kutularının kullanıldığı ifade edildi. Bu kutulara bırakılmış olan giysilerin daha sonra Ankara Etimesgut'ta yer alan merkezden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı açıklandı. Kahramanmaraş başta olmak üzere yapılacak olan yardımların depremden etkilenen Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Kilis, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa valiliklerinin koordinatında gerçekleşeceği belirtildi.