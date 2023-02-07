Depremlerde Can Kaybı 3 bin 432 Oldu! Yardım Çığlıkları Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve peş peşe meydana gelen depremler Diyarbakır, Kilis, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da çok ciddi bir hasara sebep oldu. Bölgeye deprem sonrasında arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm ülkede 7 günlük milli yasın ilan edildiğini belirtti. Son olarak AFAD hayatını kaybeden yurttaşların sayısının 3432 ye yükseldiğini açıklayarak üzücü ifadeler kullandı.

Deprem merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık içerisinde 7.7 büyüklüğünde gerçekleşmişti. 6 Şubat gecesinde yaşanan deprem sonrasında dün öğle saatlerinde 7.6'lık ikinci bir deprem daha meydana geldi ve bölgedeki durum yaşanan ikinci büyük deprem sonrasında çok daha zorlaştı. 3 bini aşkın kişinin şu ana kadar hayatını kaybettiği belirtilirken ülkede 7 günlük milli yas ilan edildiği bilgisi de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Deprem faaliyetine ilişkin son durum AFAD tarafından paylaşıldı ve yaşamını yitirenlerin sayısı 3432'ye çıktı. Yaralı sayısı ise 21103 olarak kaydedilirken AFAD yeni bir açıklamada bulundu. Sizler için haberimizin devamında büyük bir felakete sebep olan depremler ile ilgili olarak AFAD tarafından yapılan yeni açıklama ile ilgili merak edilenleri yazdık.

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 06.02.2023 tarihli 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Yaşanan korkunç 1. deprem sonrasında Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde 2. bir depremde yaşanmıştı. Daha sonra toplamda 312 depremi meydana geldiği öğrenildi ve can kaybının çok fazla olduğu açıklandı.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Hatay, Osmaniye, Malatya ve Kilis illerinde toplamda 3.432 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 21.103 vatandaşın da yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. Bölge üzerinde görevlendirilmiş olan toplam arama ve kurtarma personel sayısının 25.693 olduğu belirtilirken araç sayısının 360 ve iş makinesi sayısının da 3361 olduğu belirtildi. 65 ülkeden yardım için gelen 2769 personelin de Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde afet bölgesine sevk edildiği belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri’ne bağlı toplam 54 hava unsuru ile İzmir, Ankara ve İstanbul'dan bölgeye malzeme sevkiyatı ve personel için hava köprüsü kurulduğu belirtisi ve söz konusu hava araçları ile toplam 154 sorti yapıldığı söylenildi.

Bölgeye malzeme sevkiyatı, personel ve tahliye amacı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9 olmak üzere toplam 10 geminin görevlendirildiği belirtildi. Bunun yanı sıra tahliye amacıyla görevlendirilen TCG İskenderun Gemisi’nin İskenderun İsdemir Limanı’na intikal ettiği ve yaralı vatandaşların gemiye kabul faaliyetlerine başladığı belirtildi. Deprem faaliyeti ile ilgili olarak son olarak AFAD tarafından yapılan açıklama titizlikle takip edildi ve bölge üzerinde gerçekleşen çalışmalar hakkında detaylar merak konusu oldu. Can kaybı sayısının artması sonrasında tüm ülke büyük bir üzüntü duyuyor.