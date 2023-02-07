Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank duyurusu! Banka müşterisi olanlara ödeme!

Akbank, Denizbank ve QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni nakit kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi açıklandı. 100 bin TL'ye kadar ödeme olabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve onay alabilirsiniz. Akbank Denizbank ve Finansbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara bu bankalar uygun faizlerle kredi ödemeleri vermektedir. Başvuru yapmak isteyen kişilerin kredi notu yüksek olması durumunda daha uygun faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.

AKBANK

Kredi başvurunuzu, Akbank üzerinden yapmak istiyorsanız, AKBANK, sizlere uygun faizlerle kredi ödemesi yapmaya devam edecektir. 100000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşları kredi imkanı sağlayacak olan vatandaşlar, sizlerde bu bankanın internet bankacılığı uygulaması olan mobil uygulama Akbank Direkt üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte kredi ödemenizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve ödemeleriniz hesaplarınıza yaptırabileceksiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalara katılarak, direkt kredi üzerinden 5 dakikada sonuç alabilirsiniz.

DENİZBANK VE QNB FİNANSBANK

Denizbank ve Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi işlemlerini cep telefonları üzerinden SMS atarak yapabiliyor. Sms ile DenizBank üzerinden kredi başvurusu yapmak için kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. Tc kimlik numaramızı 50 30 numarasını mesaj olarak göndermeniz halinde ise Finansbank, üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olacak ve kredi notuna göre değerlendirme sonucu sizlere gelecektir.