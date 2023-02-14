Depremin Verdiği Mali Hasar 84.1 Milyar Dolar...

1999 yılında yaşanan Gölcük depremi 18 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra, mali hasar olarak 17 milyar dolardan fazla gerçekleşmişti.

Yayımlanmış olan raporda Marmara Depremi'nde ortaya çıkan mali hasar 17,1 milyar dolar gerçekleşirken, 18 bin 373 kişi de hayatını kaybetmiş oldu. Marmara depremi için alınan verilerin kullanıldığı metodoloji ile 10 ilde gerçekleşen ve merkez üstü Kahramanmaraş olan depremde 70 binden fazla can kaybına ve 85 milyar dolar hasara yol açacağı öngörülüyor.

Öngörülen hasarın 70,75 milyar dolarlık kısmı konut zararı olarak ortaya çıkarken, 10,4 milyar doların ise milli gelir kaybı ve 2,91 milyar doların da işgücü kaybı olacağı tahmin ediliyor. İllerin milli gelire olan katkılarında ortaya çıkan azalma, ihracatı gerçekleştiren liman altyapısının bozulması da dikkate alındığında 15 milyar dolar düzeyinde olabileceği tahmin ediliyor.

Depremlerinin ortaya çıkardığı mali hasarın 84 milyar doları aşabileceği can kaybının ise 72 bine çıkabileceği gelen raporda tahmin ediliyor. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, yaşanan depremin ülke ekonomisi için 84 milyar doları aşan bir mali hasarın oluşacağı bildirdi.

Raporda Marmara Depremine ait verilerinin kullanıldığı metodolojiyle 10 ili kapsayan Kahramanmaraş depreminde 84 milyardan fazla mali hasarın ortaya çıkacağı hesaplandı. Rapordan alınan verilerde Marmara depreminde can kaybı 18 binden fazla olurken, mali hasarın da 99 yılı dolar kuru ile 17 milyar dolardan fazla mali hasarın olduğu hesaplandı.

Hazırlanan raporda ön plana çıkan mali hasarın 70,75 milyar dolarlık kısmı konut zararı olarak ortaya çıkarken 10,4 milyar doları milli gelir kaybı olarak, 2,91 milyar doların ise iş gücü kaybına neden olacağı tahmin ediliyor.