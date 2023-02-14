15 Şubat 2023 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu ve yükselen koçlar 15 Şubat 2023 tarihinde bilgiye ulaşmakta zorluk çekebilir ve bazı eksiklikler olduğunu düşünebilir. Koç burçları ve yükselen koçlar ortaya çıkıp insanlarla konuşmak isteyecektir. Ancak bunun için burs sahiplerinin elinde yeteri kadar fırsat bulunmayacaktır. Koçlar heyecan verici hikayeler paylaşmak için can atsa da bunu yapamayacak olmaları sebebiyle üzüntü duyabilir. Burç sahipleri konuşma sırasında diğer insanların mahremiyetini ihlal etmediklerinden emin olmalıdır.

Boğa burcu ve yükselen boğalar 15 Şubat 2023 tarihinde kendilerini meşgul eden pek çok şeyin bulunduğunu düşünebilir. Burç sahipleri kendi başlarına belirli konuları halletmekten zevk alsa da içlerinde tutuyor olabilecekleri de çok şey bulunmaktadır. Boğalar duvarları nasıl ördüklerini düşünmeli ve gerçekten bunun gerekli olup olmadığına bakmalıdır. Burç sahiplerinin normalde gizli tuttukları şeyler ile ilgili açılmaları arzu duydukları besleyici ilişkiyi bulmalarına da fayda gösterebilir.

İkizler burcu ve yükselen ikizler 15 Şubat 2023 tarihinde sosyalleşme güçlerinin geniş çapta zirvede yer aldığını düşünebilir fakat burç sahiplerinin bu enerjiyi dikkatli harcamaları önemli olmaktadır. İkizler gün içerisinde herkesle aynı anda konuşmak zorunda değildir ve burç sahipleri bazı durumlarda dinlenmeye ihtiyaç duyduklarını kabul etmelidir. Aslında ikizler burçları için fiziksel bedenlerini topraklamak onlara ikinci bir enerji rüzgarı verecektir. Diğer insanlarla etkileşim kurmak, sağlıksız yiyecekler yemeği ya da etrafta oturmayı içermek zorunda değildir ve yalnızca yürüyüşe çıkmak da çok iyi gelebilir.

Yengeç burcu ve yükselen yengeçler 15 Şubat 2023 tarihinde arzularını ifade etmenin zor olduğunu düşünebilir. Belirli bir imajı canlandırmak adına burç sahipleri otoriter figürler ve akranları tarafından baskı hissediyor olabilir.

Aslan burcu ve yükselen aslanlar 15 Şubat 2023 tarihinde daha fazla dışarı çıkmak ve maceracı olmak için çok fazla mevcut akşam baskısı hissedebilir. Ancak burç sahiplerinin gerçekten istediği şey yalnızca rahat bir gece geçirmek olacaktır. Bunu gerçekleştirmek için evde bulunan sıkıcı işleri tamamlamak bile aslan burçları ve yükselen aslanlar için çekici gelebilir. Çünkü bu işlerin tamamlanması sonrasında burç sahipleri ne kadar başarılı olduklarını açıkça görecektir. Burç sahiplerinin ruh hallerini kalplerini dinleme yetkisine sahip olduklarını iddia etmek bozabilir ve burç sahipleri diğer insanlar tarafından yargılandıklarını hissedebilir.

Başak burcu ve yükselen başaklar 15 Şubat 2023 tarihinde güçlü olan birinin önlerine geçtiğini düşünebilir. Burç sahipleri istikrar için güvendikleri kaynaklara sahip olmaları sebebiyle bundan kurtulma eğiliminde olacaktır. Başaklar düşündüklerini söylemekten kendilerini alamayabilir ve insanlara karşı dürüst davranmayı tercih edebilir.

Terazi burcu ve yükselen teraziler 15 Şubat 2023 tarihinde önemli bir ilişkilerinin şu anda dengesiz olduğunu düşünecektir.

Akrep burcu ve yükselen akrepler 15 Şubat 2023 tarihinde yakın çevreleri ile paylaştıkları sorumlulukların tekrardan yapılandırılmasının artık gerekli olduğunu düşünecektir. Bir kahraman olma arzusu da taşıyan burç sahipleri bunu gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaktır.