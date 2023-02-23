10.000 TL Ödeme! Emekli Olan Vatandaşlar, Kendi Emekli Hesaplarına Yükleyecek

Emekliye yeni bir müjde var. Emekli olan kişiler, önümüzdeki hafta kendi bankasından başvuru yaparak 10.000 TL alabilecekler. Emekli olan kişiler bu kredileri almak istiyorsa, kendi emekli maaşı aldığı banka üzerinden işlem yapması gerekiyor. Bankalar duyurusu sonrasında, hızlı bir şekilde onay verileceği açıklamasında bulundu. Emekliye bu ödemeler kredi olarak verilecek ve diğer zamanlarda kullanmış olduğunuz krediler, 10.000 TL almanıza engel olmayacak.

Emekli maaşınızı;

Ziraat Bankası

Akbank

Vakıfbank

Halkbank

QNB Finansbank

İş Bankası

Garanti BBVA

Denizbank

HSBC Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Yapı Kredi Bankası

ING

TEB

Odeabank

üzerinden alıyorsanız, bu bankaların mobil uygulamaları üzerinden 10.000 TL başvurusu yapabilir ve onaylanan krediyi hemen hesabınıza aktarabilirsiniz.

Ziraat Bankası 10.000 TL Emekli Olan Kişilere Kredi İmkanı Sağlayacak...

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası, 10.000 TL'ye kadar emekli olan kişilere kredi imkanı sağlayacak. 10.000 TL'ye kadar işlem yapacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu kredileri Ziraat Bankası şubelerinden alabilecekler. İşlem yapacak olan kişiler, emekli maaşı bu bankada ise, kredi için internet bankacılığını kullanabilirler. İnternet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 0 850 220 00 00 numarasını arayarak şifre talep edebilirler. İnternet üzerinden verilen kredilerde banka faiz oranlarında indirim yapıyor.

Garanti BBVA Emeklilere Yeni Kampanya Yaptı

Garanti BBVA üzerinden emekli olan kişiler, uygun faiz oranları ile işlem yapacaklar. Maaşınızı bu bankadan alıyorsanız, sıkıntısız bir şekilde kredi onayı alabileceksiniz. Ayrıca bankaya yeni maaş taşıyan kişilerde, ilk maaşlarını aldıklarında hem yüksek limitli kredi alabilecekler, hem de 1500 TL'ye kadar olan emekli promosyonunu hesaplarına aktarabilecekler. Garanti BBVA üzerinden emekli olan kişilere yapılan bu kampanya, internet sitesi üzerinden ve banka şubelerinden başvuru yapılarak kolay bir şekilde sonuçlanacak.