Deprem Bölgesi Sonrası Ziraat Bankası Kredileri 1 Yıl Sonraya Erteledi

Deprem felakete sonrasında Ziraat Bankası’ndan kredi borçlara olan vatandaşlara Müjde verildi. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkez üstü olan 2 büyük deprem felaketinin ardından vatandaşlar mağdur durumda kaldı.

Hal böyle olunca kredisi olan vatandaşlar ödeme güçlüğü yaşadı. Bu zor durumun üstesinden gelmek için Ziraat Bankası da elini taşın altına koyarak kredi çekmiş olan vatandaşların borcunu Bir yıl boyunca erteleme kararı aldığına dair açıklamalarda bulundu.

Çiftçilere Müjde Verildi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkez üslü olan deprem felaketinin ardından tüm hızıyla yaralar sarılmaya çalışılıyor. Türkiye’de birçok vatandaş Ziraat Bankası üzerinden çiftçi kredisinden faydalandırıldı. Ancak depremle birlikte mağdur olan vatandaşlar ve çiftçiler kredilerine ödemekte zorluk yaşayacağı benziyor.

Ziraat Bankası ise bomba gibi bir haberle gündeme düştü ve çiftçilerin borçlarını Bir yıl boyunca erteleme kararı aldığını duyurdu. Deprem bölgesinde birçok vatandaş çiftçilikle uğraşıyor. Ziraat Bankası tarafından kullandırılan çiftçilere özel olarak verilen kredilerinize ödemeleri 12 ay boyunca ertelendi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve ardından 7,6 şiddetindeki depremler birçok vatandaşın canına mal olurken birçok vatandaş da zarara uğradı. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bu bölgelerde ise birçok çiftçi Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanmıştı. Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerinde çok düşük faiz imkânlı olarak kullandırılan bu krediler neticesinde bir yıl boyunca herhangi bir şekilde ödeme talebinde bulunulmayacak.

Bu konu ile ilgili Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı resmi gazetede yayınlandı. 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezi sebebi neticesinde Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis Kahramanmaraş Osmaniye Malatya ve Şanlıurfa ve bunlara bağlı olan ilçelerde tarımsal ürünleri ve varlıkları zarar görmüş olan vatandaşlara destek verilecek. Bunun için çiftçi kayıt sistemine ya da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın diğer sistemlerinde kaydı bulunan çiftçiler bu kredilerden bir yıl boyunca öteleme imkânından faydalanacak.

Deprem felaketinin ardından birçok konuda yaralar sarılmaya devam ederken Kredi kullanan vatandaşların da borçlarından bu şekilde ertelenmesi bir nebze olsun can suyu olacak