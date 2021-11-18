Deprem Ardından Volkanik Hasan Dağı Hareketlendi

Ülkemizde Erciyes Dağından sonra ikinci büyük volkanik dağ olan Hasan Dağı’nda yaşanan depremler ardından bazı incelemeler yapıldı ve ölçümler sonrasında volkanik dağda hareketlilik gözlendiği aktarıldı. Aksaray AFAD müdürü Cezmi Türkmen, magma tabakasında yükselmelerin yaşandığını belirtti ve Hasan Dağı'nda incelemeler yapıldığını ifade etti. Depremler sonrasında incelemeler yapıldığını açıklayan Türkmen, magma tabakasındaki yükselmeleri, hareketliliği gördüklerini ve tespit ettiklerini anlattı.

Niğde ve Aksaray il sınırlarında yer alan Hasan Dağı'nda meydana gelen son depremler sonrasında bazı ölçümler ve incelemeler gerçekleşti. Konu hakkında yapılan açıklamalara göre magma tabakasındaki yükselmeler ile hareketliliklerin tespit edildiği bilgisine ulaşıldı.

3268 metre yüksekliğinde olan dağın en son püskürmesinin Holosen sürecinde yani geçtiğimiz 10 bin yıl içinde gerçekleştiği bilinmektedir.

Meydana gelen son depremler ardından Hasan Dağı'nda incelemeler ve ölçümler yaptıklarını belirten Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen, konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Hasan Dağı volkanizma deprem ile doğru orantılı bir jeolojik olay şeklinde ifadeler kullanan Türkmen, merak edilenleri yanıtladı. Şehir içerisinde Tuz Gölü fay hattında bir deprem bulunması halinde bu durumun volkanizmayı da etkilediği söylenildi. Söz konusu bu olayın geçtiğimiz dönemlerde Niğde'de meydana gelen 5.1’lik depremde görüldüğünü ve tespit ettiklerini açıkladı. Meydana gelen depremlerin volkanizmayı da etkilediğini açıklayan Türkmen, magma tabakasındaki yükselmeleri tespit ettiklerini ifade etti. Verileri ise Hacettepe Üniversitesi ve Maden Teknik Arama Enstitüsü'nün kendilerine raporladıkları belirtildi.

İncelemeler ve ölçülerde elde edilen hareketlilik sonuçları ile beraber Hasan Dağı'ndaki gelişmelerin takip edilmesi ile ilgili bir karara vardıklarını ifade eden Cezmi Türkmen, dağın volkanik aktivitesinin incelenmesi ve takip edilmesi gerektiğini söyledi. Hareketliliklerin Aksaray Üniversitesi bilim adamları tarafından da takip edilmesi gerektiğine karar verdikleri aktarıldı.