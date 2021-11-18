Ay Tutulmasında Ne Yapılır, Ay Tutulması Ritüelleri Nelerdir?

Astrologların bir süredir hakkında açıklanmayan yaptığı ay tutulması geldi çattı ve konu hakkında çeşitli araştırmalar yapıldı. 2021 senesinin Kasım ayının en önemli göksel olayları arasında gösterilen ay tutulması, Türkiye saati ile 11:57’de 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Boğa burcunun 27 derecesinde gerçekleşecek olan ay tutulması, oldukça önemli olaylara da işaret etmekte. Peki ay tutulması ritüeli nasıl yapılır, ay tutulmasında ne yapılır? Astrologların açıklama yaptığı konuya ilginin artması ardından ay tutulması ritüelleri de merak edilen konular arasında bulundu. Ritüeller hakkında detaylı bilgiler paylaşan Karma ve Spiritüel Astrolog Elifliastroloji merak edilenleri yanıtladı.

19 Kasım 2021 tarihinde boğa burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması sırasında ay ışığını rahat bir şekilde görebilecek bir yerde bulunulması tavsiye edildi. Fakat bu durum gerçekleşmez ise havalandırılan ve temiz olan bir odada sakin bir müzik eşliğinde sessiz bir ortamda da ritüel yapılabilir.

Ritüele ile öncelikle sakinleştirerek başlanır ve yaklaşık olarak 10 dakika kadar sessiz bir şekilde oturup nefes dinlenilir. Nefes alışverişine bir süre boyunca konsantre olunarak oturulur ve meditatif bir hale geçilir. Nefes alışverişine bir süre boyunca odaklanıp beklemek farkındalığımızı arttırabilecektir.

Söz konusu ritüeke ile başlarken beyaz bir kağıt ile kalem alınarak bazı notlar yazılacaktır. Bir önceki dolunaydan bugüne kadar yaşam süremiz boyunca olanlar düşünülür ve artık yaşamımızda olmasını istemediğimiz ya da şifalandırmak istediğiniz konular gözden geçirilir. Daha sonra bu konular yavaş bir şekilde beyaz boş olan kağıda yazılır. Kağıt üzerine kurtulmak istediğimiz, bizi üzen ya da yoran olaylar teker teker sıralanır. Olumsuzluklar ve negatif enerjiler yaşamımızdan uzaklaştırılmaya niyet edilir. Daha sonra kağıt yakılır ve külleri de lavaboya dökülür. Ritüel sonrasında ise ılık bir duş almak enerji temizliğini gerçekleşmesi adına faydalı olacaktır.