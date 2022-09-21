Denizli'de Helikopter Düştü! Marmaris Yangınını Söndürmeye Gidiyordu, 1 Ölü ve Yaralılar Var

Kastamonu ilinden havalanan ve Marmaris'teki yangına müdahale etmek için yola çıkan helikopterin düştüğü bilgisine ulaşıldı. Üzücü haber gündemde yer alırken ilk belirlemelere göre helikopter içerisinde bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yapılan ilk belirlemelerde bir kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasında 4 kişinin de yaralı olduğu ifade edildi. Sizler için haberimizin devamında Marmaris yangınını söndürmek için yardıma giden helikopter hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Yangın söndürme helikopteri konu hakkında elde edilen detaylı bilgilere göre Kastamonu'dan Marmaris'e doğru yola çıkmıştı. Marmaris yangın söndürme çalışmalarına destek vermek ve yangının söndürmek için Kastamonu'dan Marmaris'e doğru yola çıkan yangın söndürme helikopterinin henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü öğrenildi. Helikopterin düştüğü bölge ise Denizli'nin Çardak ilçesinin yakınları olarak belirlendi. Düşen helikopterde yapılan ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken dört ismin de yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.

3 gün önce de İzmir'de bir helikopter kazası meydana gelmiş ve İzmir'in Çiğli ilçesinde iş adamı Cem Bakioğlu'na ait olan helikopterin kaza yaptığı ifade edilmişti. Çiğli Organize Sanayi bölgesinde meydana gelen kazanın saat 15.00 sıralarında yaşandığı bilgisine ulaşılmıştı. Boş bir arazide meydana gelen kaza hakkında açıklanan bilgilere göre helikopterin kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandığı ifade edilmişti.

İzmir'de 3 gün önce kaza yapan helikopterin pervaneleri de zemine sürterek parçalanmış ve kazayı görenler olay yerine gelmeleri üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermişti. İzmir'de meydana gelen helikopter kazası sebebi ile çeşitli güvenlik önlemleri alınmış ve helikopterde bulunan iki kişinin hafif yaralı olduğu ifade edilmişti. Kaza sonrası yapılan ihbar sonrasında güvenlik önlemleri bölgede alındı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bilgisine ulaşıldı.