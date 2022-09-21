Yarından Sonra Hesaplara 10.000 TL Ödeme Yapılacak! 3 Banka Birleşti ve Açıklama Geldi

10 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak ve 3 banka üzerinden verilecek olan bu ödemelerde 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi, yarından itibaren başvurumuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. On bin TL ve üzerinde nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanyada, başvuruları alacak olan vatandaşların kredi puanına göre işlemlerini gerçekleştireceğini duyurdu.

3 banka üzerinden de kredi kullanacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak hızlı bir şekilde kredi alabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için aynı gün içinde destek ödemelerine, başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor. 3 banka üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan işlemlerde hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmanıza olanak sağlanacak ve onaylanan kredilerde de şartlar uygun olarak hesaplarınız ödemeler yapılacaktır.

DENİZBANK

36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, Denizbank üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa, Denizbank'ın işlemleri için internet bankacılığı uygulamasını kullanabilmektedir. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi işlemlerini hızlı bir şekilde yapacak olan vatandaşlara acil kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesi üzerinden de gelir belgesiz olarak kredi alabilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar SMS ile ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için banka kredi puanı yüksek olması isteniyor. Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına gönderin.

YAPI KREDİ VE AKBANK

10000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların Yapı Kredi Bankası ve Akbank, hesabı olması durumunda da şubelere gitmeden işlemlerini yapabileceğini söylemek istiyoruz. yapı Kredi Bankasi ve Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada mobil uygulamalar üzerinden işlemlerini yapacak olan kişilerin hesaplarına hemen aynı gün içinde ödemeler yatırarak, 36 ay vadeli kredi kullandırmalarına olanak sağlamaktadır.