Denizbank'tan EYT'lilere Çift Promosyon

Denizbank yeni bir kampanyaya imza atarak EYT’lilere 10 Bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.

EYT yasasının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardında hem kamu bankaları hem de özel bankalar harekete geçtiler. EYT’liler bir yandan SGK’ya emeklilik başvurusunda bulunurken diğer bir yandan da emekli maaş promosyonu hesaplamaları yapmaya başladılar. Emekli maaş promosyonu kampanyalarından faydalanarak kendilerine ilave kazanç sağlamak isteyen EYT’lilere yönelik bazı bankalar özel kampanyalar hazırlıyorlar. Bu uygulamalardan birisini de Denizbank duyurdu. Emekli maaşlarını Denizbank aracılığı ile alacak olan EYT’liler promosyon yönünden kazançlı çıkacaklar.

EYT’LİLER İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

EYT’lilerin emekli olarak emeklilik sistemine girmeye başladıkları şu zamanlarda Denizbank tarafından onlara özel bir emekli maaş promosyonu kampanyası yapılmaya başlandı. Emeklilik başvurularında emekli maaşını alacakları banka olarak Denizbank’ı seçenler ya da emekli maaşı bağlandıktan sonra maaşını Denizbank’a taşıyan emekliler bu imkandan faydalanma hakkı elde edecekler.

Emekli maaşını Denizbank’a taşıyan EYT’liler promosyon almaya hak kazanacaklar. Banka ile promosyon sözleşmesi yaparak 3 yıl maaşını bir başka bankadan almamaya dair söz veren EYT’liler bunun üzerine 1 adet otomatik fatura ödeme talimatı vererek ilave olarak maaş promosyonu ödemesinden faydalanacaklar. Bu işlemleri gerçekleştiren EYT’lilerin hesaplarına yatan ilk emekli maaşından sonra 2 iş günü içerisinde promosyon ödemesi yapılacak.

MAAŞ PROMOSYONU TARİFESİ

Denizbank normal şartlarda emeklilere maaş promosyonu ödemelerini asgari miktardan yapıyor. Bu kampanya kapsamında 3.500 Türk lirasına kadar emekli maaşı alan kişilere 3.000 Türk lirası, 3.500 Türk lirası ile 7.500 Türk lirası arasında maaşı olan kişilere 3.500 Türk lirası, 7.500 Türk lirası ile 10.000 Türk lirası arasında maaşı olanlara 4.500 Türk lirası ve 10.000 TL üstü maaşı olan kişilere ise 5.000 Türk lirası maaş promosyonu ödemesi gerçekleştiriliyor. Ancak EYT’li emekliler bir otomatik fatura ödeme talimatı vererek ilave ödül kazanıyorlar.

EYT’LİLERE DENİZBANK’TAN ÇİFT PROMOSYON MÜJDESİ

Maaş promosyonuna ilave olarak 3.500 TL’ye kadar maaşı olan EYT’lilere 3.000 Türk lirası, 3.500 Türk lirası ile 7.500 Türk lirası arasında maaşı olanlara EYT’lilere ise 3.500 Türk lirası, 7.500 TL- 10.000 TL arasında maaşı olan EYT’lilere 4.500 Türk lirası ve 10.000 Türk lirası ve üstü maaşı olan EYT’lilere 5.000 TL ek ödül veriliyor. Bu şekilde EYT’liler çift maaş promosyonu almış gibi oluyorlar. EYT’lilerin alacak oldukları maaş promosyonu ikiye katlanıyor. 10.000 TL üstü maaşı olan bir EYT’li 5 bin TL maaş promosyonu ve buna ilave olarak 5.000 TL de ek ödül alıp toplamda 10 bin TL kazançlı çıkıyor.