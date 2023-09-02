Son dönemde her kalemde olduğu gibi ev fiyatlarında da büyük bir artış meydana geldi. Bu artışla beraber ev almak için tek umut ışığı banka kredileri kaldı. Denizbank web sitesinden yaptığı açıklama ile ev kredisi oranlarını açıkladı. İşte detaylar.

İpotekli Konut Kredisi olarak da adlandırılan Mortgage Kredisi, taşınmaz malların teminat gösterilerek kullandırılan bir kredi türüdür. Konut üzerindeki ipoteğin kaldırılması için taksit ödemelerinin tamamlanması gerekmektedir. DenizBank, uygun faiz oranları ve esnek vade koşulları ile sunduğu İpotekli Konut Kredisi ile hayalinizdeki eve sahip olmanızı kolaylaştıracak. İşte yeni kredi ile alakalı detay bilgileri.

300 AYA KADAR VADE

DenizBank Mortgage Kredisi, 0 aydan 300 aya kadar uzanan vadelerle finansal gücünüze uygun seçenekler sunuyor. Sabit faiz oranları, her vade aralığında eşit taksit ödemeleri yapmanızı sağlayarak kafanızın rahat olmasını sağlar.

Konut kredisi ile mülkün ekspertiz değerinin %80'ine kadar kredi kullanabilirsiniz. Üstelik DenizBank'ı tercih ettiğinizde KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) ve BSMV (Banka Sigorta Muameleleri Vergisi) gibi kesintilerden muaf olursunuz. Kredi Tahsis Tutarı olarak kredi tutarınızın %0,5'i oranında cüzi bir ücret kesilir. Taksitlerinizi planlanandan önce mi ödemek istiyorsunuz? Banka, kalan vadesi 36 ayın üzerinde olan krediler için %1, kalan vadesi 36 ayın altında olan krediler için %2 ücretle erken ödeme seçenekleri sunuyor. Ayrıca DenizBank, Enflasyona Endeksli Mortgage adı altında cazip bir kampanya sunuyor. Sabit faizli konut kredisi kullanmak yerine, bu kampanyanın belirli dönemlerinde geçerli olan düşük faiz oranlarından yararlanabilirsiniz. Böylece hayalinizdeki evi satın alma kararınızı ertelemek zorunda kalmazsınız.

FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU

DenizBank’ın ev kredisi ile alakalı web sitesinden yaptığı açıklamada oranlar şöyle belirtildi:

Kredi Tutarı(TL): 100.000

Vade(ay): 0-60

Faiz Oranı(Aylık): 3.29%

Aylık Toplam Maliyet Oranı: 4.1569%

Kredi Tutarı(TL): 100.000

Vade(ay): 61-120

Faiz Oranı(Aylık): 3.29%

Aylık Toplam Maliyet Oranı: 4.1046%