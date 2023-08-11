Denizbank yeni konut kredisi ile alakalı detaylı bilgileri ilgili internet sitesinde üzerinden paylaştı. Verilen bilgilere göre, banka maksimum 300 aylık bir kredi vadesi sunarak, borçluların finansal kapasitelerine uygun bir geri ödeme dönemi seçmelerine olanak tanıyor. Peki bu kampanyada Denizbank ne kadar faiz oranı uyguluyor?

Son dönemde küresel ve yerel enflasyon ışığında, çeşitli mal ve hizmetlerin fiyatlarında üst üste artışlar yaşanmıştır. Halkın satın alım gücü önemli ölçüde azalmış ve konut satın alma güçleri bu durumdan etkilenmiştir. Bu fiyat artışlarından en çok etkilenen sektörlerden biri de konut sektörüdür. Buna ek olarak, bu yılın başlarında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem de konut fiyatlarının artmasına yol açmıştır. Denizbank bu ortamda açıkladığı konut kredisi ile vatandaşa umut ışığı oldu. İşte kampanyanın detayları.

KREDİ BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

Denizbank, web sitesinde de belirtildiği gibi, 25 yıla denk gelen maksimum 300 ay vadeli bir konut kredisi sunuyor. Peki, bu krediye nasıl ve nereden başvurulabilir? Kredi başvurunuzu en yakın DenizBank şubelerinden herhangi birine rahatlıkla yapabilirsiniz.



Denizbank, konut kredilerinde TL'ye endeksli krediler için maksimum 25 yıl geri ödeme süresi tanıyor. Kredi başvuru sürecini tamamlamak için banka, konut kredisi başvuru formu, kimlik kartınız, satın almayı düşündüğünüz mülkün tapu veya inşaat ruhsatının bir kopyası, ikametgah belgesi ve gelir belgesi (kira, maaş veya faiz gibi) dahil olmak üzere birkaç temel belgeye ihtiyaç duyuyor.

FAİZ ORANI NE KADAR?

Bu krediyi almayı düşünenler için Denizbank, web sitesinden örnek bir ödeme tablosu yayınladı. Buna göre 100 bin TL'lik bir konut kredisi için 60 aylık bir kredi vadesi tercih edilmesi durumunda aylık faiz oranı yüzde 3,29 olacaktır.