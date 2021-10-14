Denizbank Yeni Yayınladığı Kredi Haberinde, 0.59 Faiz Oranları ile Seçili Müşterilere Nakit Verecek

Denizbank yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 0.59 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, 0.59 faiz oranları ile işlem yapacaklardır. Bunun için bu bankadan daha önce kredi almış olmanız gerekmektedir. Denizbank özel müşterilerine özel ihtiyaç kredisi olarak 0.59 faizli 36 ay vadeli ve 25000 TL'ye kadar kredi vereceğini açıkladı. Banka resmi internet sitesinden de yapılan duyuruda, banka özel müşterilerine anında onaylı nakit limitleri hesaplarına aktarılacaktır.

Denizbank bu kampanya dışında da kendi politikalarına göre yeni kampanyalar yapıyor. SMS kredi servisi ile müşterilere banka şubelerine gitmeden kredi imkanı sağlayan Denizbank, 55.000 TL'ye kadar onaylı bu kredileri vermeye devam ediyor. 3280 numarasına Kredim yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı yazarak gönderin. 5 dakika içinde sizlere kredi sonucu gelecek ve sonucuna göre kredinizi hemen kullanabileceksiniz. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak hemen acil nakit ihtiyacınızı giderebileceksiniz.

Denizbank 0.59 faizli kredi şartları nedir?

Denizbank üzerinden kredi alacak kişiler, başvuru yaptıktan sonra kredi notuna bakılarak onay verilmektedir. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşteriler denizbank ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Denizbank üzerinden 0.59 faizli krediler için sadece bu bankadan daha önce kredi onayı almış ve kullanmış olmanız gerekmektedir. Ayrıca banka kredi notunuz da yüksek olması gerekmektedir. Özel müşteri grubunda değilseniz bankanın güncel faiz oranları ile kredi kullanacaksınız.

0.59 Faizli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denizbank üzerinden kredi başvurusu için bu faiz oranları sadece mobil uygulamadan veriliyor. Sizin hesabınız üzerinden aldığınız mobil uygulama üzerinden 0.59 faizli kredi başvurusu yapabilir, onaylanan krediyi de hemen hesaba aktarabilirsiniz. Size tanımlanan 0.59 faizli kredi varsa, banka sizlere uygulama açtığınızda bunun onayını verecektir.