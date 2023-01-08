Denizbank, Yaptığı yeni kredi kampanyasını tanıttı! Banka müdürü açıkladı: Bankadan hemen onay olacak

Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kredi ödemelerinde uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi ödemesi verilecek. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Denizbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere yapılan bu yeni kampanyada 50000 TL'ye kadar hemen onay işlemleri sürülüyor.

Denizbank 50000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirerek başvurularını yapmak isteyen vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda, Denizbank, mobil uygulamasını kullanabilir. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz işlemlerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler banka şartlarına uygun olmaları durumunda, işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Denizbank kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsanız, 36 ay vadeli 50000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan bu kampanyada cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan kişilerin kredi puanı 1400 ve üzerinde olması isteniyor.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka müşterisi olması durumunda daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi vermektedir. Denizbank'ta kayıtlı olan cep telefonunuz üzerinden kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sona cebimde kredi numarası olan 32 80 numarasına mesaj gönderirseniz, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra değerlendirme yapılacak ve sizleri ne kadar kredi onayı aldığı hakkında bilgiler mesaj ile gönderilecektir.