Cebinizde kredi kartı varsa dikkat! İhtiyacınız olduğunda 19.250 TL alabileceksiniz, son dakika duyuruldu

İhtiyacınız olduğunda 19.250 TL alabileceksiniz, son dakika duyuruldu. Cebinizde kredi kartı varsa dikkat! Kredi kartı bulunanlara bankalar çok avantajlı seçenekler sunuyor. Kredi kartınız varsa siz de bu avantajlı fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Bankaların sunduğu bu fırsatlardan biri de 19.250 TL kredi seçeneğidir. Bu fırsatı yakalamak isteyenler hangi bankanın kredi kartına sahip olduğuna bakıp bu bankanın avantajlı kredi seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Son dakika haberleri ile sulan uygun faizli kredi seçeneklerini inceleyerek bu kredilerden birini almak üzere bankanıza başvurabilirsiniz.

İhtiyacınız Olduğunda Kredi Almak Artık Çok Kolay

Bankada hesabı bulunanlara kredi kartı teklifi yapılmaktadır. Kredi kartı alıp düzenli olarak ödemelerini yapanlar bankanın sunduğu kredi seçeneklerini değerlendirerek hızlı bir şekilde kredilerini alabilmektedir. 19.250 TL kredi veren bankalar son dakika olarak bu haberleri yayınlıyor.

Kredi kartı olanlara kartları ile ATM’den kredilerini alabilirler. Bunun için yapmaları gereken tek şey kredi kartlarını kullanırken düzenli olarak ödemelerini yapmak ve aylık ödemelerinde ödeme son gününü geçirmemek. Bu şekilde bir bankacılık hizmeti alanlar kredilerini de kolaylıkla alabilmektedir.

36 Ay Vadeli 19.250 TL İhtiyaç Kredisi

DenizBank

Toplam Maliyet

24.072 TL

Faiz Oranı

%0,99

Yıllık maliyet oranı ,33

Aylık Taksit

666 TL

CEPTETEB

Toplam Maliyet

29.801 TL

Faiz Oranı

%2,05

Yıllık maliyet oranı %35,99

Aylık Taksit

825 TL

Enpara.com

Toplam Maliyet

29.362 TL

Faiz Oranı

%1,99

Yıllık maliyet oranı %34,29

Aylık Taksit

816 TL

haber24.com özel haber