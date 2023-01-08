Cebinizde kredi kartı varsa dikkat! İhtiyacınız olduğunda 19.250 TL alabileceksiniz, son dakika duyuruldu
Vatandaşların ihtiyacı olan paraları karşılamanın yolu bilindiği gibi bankalardır. Bu anlamda kredi kampanyaları da hızlanmış durumda.
İhtiyacınız olduğunda 19.250 TL alabileceksiniz, son dakika duyuruldu. Cebinizde kredi kartı varsa dikkat! Kredi kartı bulunanlara bankalar çok avantajlı seçenekler sunuyor. Kredi kartınız varsa siz de bu avantajlı fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Bankaların sunduğu bu fırsatlardan biri de 19.250 TL kredi seçeneğidir. Bu fırsatı yakalamak isteyenler hangi bankanın kredi kartına sahip olduğuna bakıp bu bankanın avantajlı kredi seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Son dakika haberleri ile sulan uygun faizli kredi seçeneklerini inceleyerek bu kredilerden birini almak üzere bankanıza başvurabilirsiniz.
İhtiyacınız Olduğunda Kredi Almak Artık Çok Kolay
Bankada hesabı bulunanlara kredi kartı teklifi yapılmaktadır. Kredi kartı alıp düzenli olarak ödemelerini yapanlar bankanın sunduğu kredi seçeneklerini değerlendirerek hızlı bir şekilde kredilerini alabilmektedir. 19.250 TL kredi veren bankalar son dakika olarak bu haberleri yayınlıyor.
Kredi kartı olanlara kartları ile ATM’den kredilerini alabilirler. Bunun için yapmaları gereken tek şey kredi kartlarını kullanırken düzenli olarak ödemelerini yapmak ve aylık ödemelerinde ödeme son gününü geçirmemek. Bu şekilde bir bankacılık hizmeti alanlar kredilerini de kolaylıkla alabilmektedir.
36 Ay Vadeli 19.250 TL İhtiyaç Kredisi
DenizBank
Toplam Maliyet
24.072 TL
Faiz Oranı
%0,99
Yıllık maliyet oranı ,33
Aylık Taksit
666 TL
CEPTETEB
Toplam Maliyet
29.801 TL
Faiz Oranı
%2,05
Yıllık maliyet oranı %35,99
Aylık Taksit
825 TL
Enpara.com
Toplam Maliyet
29.362 TL
Faiz Oranı
%1,99
Yıllık maliyet oranı %34,29
Aylık Taksit
816 TL
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