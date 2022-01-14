Denizbank ve Diğer 2 Banka Vatandaşların Sesini Duydu, Kimliğiyle Gelenlere Sorgusuz Belgesiz Kefilsiz 40.000 TL Verecek

Bankaların kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlar, özel bankaların yapmış olduğu SMS Kredi kampanyası ile birlikte kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz, nakit kredi kullanabilecek. Son yapılan kampanyada DenizBank İş bankası ve Garanti Bankası üzerinden vatandaşlar, hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanabilecek.

Denizbank İş bankası ve Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yaparak onay almak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi adı altında 40000 TL 'ye kadar hemen kredi kullanabileceklerdir. Denizbank İş bankası ve Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın banka şubesinden veya bankaların SMS Kredi Servisi üzerinden istedikleri zaman başvurularını yapabilir ve kendi kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilir.

Denizbank

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler SMS ile hızlı birşekilde bu banka üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız SMS ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak gönderebilir. Yapılacak olan kredi başvurusu sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelir, onaylanan krediyi banka şubesinden gelir belgesiz kimlikle kullanabilirsiniz. 40000 TL kredi onayı almanız durumunda banka 36 ay vadeli olarak sizlere işlem yapmaktadır.

İş Bankası

İş bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İş bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesiyle birlikte giderek başvuru yapabilir. 40000 TL'ye kadar kredi onay alması durumunda da hemen aynı gün içinde kredi kullanabilir. 40000 TL kredi kullanacak olan kişiler eğer gelir belgesiz olarak işlem yapmak istiyorsa bankanın internet bankacılığı şubesi olan iş cep uygulamasına giriş yapabilir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası, sigortalı olarak çalışan ve emekli olan vatandaşlar için 36 ay vadeli 40000 TL kredi kampanyası başlattı. Banka şubelerinden sadece kimliğiniz ile birlikte başvuru yapabilir, hemen kredi sonucunu öğrenebilirsiniz. Garanti Bankası, sigortalı olarak çalışan kişiler veya emekli olan kişiler, düşük faiz oranları ile birlikte bu banka üzerinden istedikleri zamandaki sürekli kullanabilir. Garanti Bankası müşterisi olan kişiler ise Garanti Bankasının hesabı üzerinden alacakları şifre ile birlikte internet bankacılığı kredisi, mobil uygulama aracılığıyla kullanabilir.