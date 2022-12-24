Denizbank ve 2 Bankadan SMS ile 50 bin TL ödeme verilecek! 50 bin TL'ye kadar nakit alacak kişilere müjdeli haber var...

Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan SMS ile 50000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası ile birlikte sizlerde istediğiniz zaman nakit ihtiyacınızın olması durumunda cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların 50000 TL ihtiyaç kredisi alabilmeleri için banka müşterisi olması gerekiyor.

Banka müşterisi olan vatandaşların banka kredi puanı uygun olması durumunda şartları daha uygun olmaları ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacakları tüm kredi başvurularında, cep telefonları üzerinden SMS atarak da hemen nekadar onay aldıklarını görebilmektedir.

18 yaşından büyük olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve banka şartlarına uygun olduğunu düşünen her vatandaşın başvurularını gerçekleştirerek, onay alabilecekleri bu kampanyalar, bireysel müşteri olmaları durumunda vatandaşlara ödenmektedir. Bireysel müşterileri, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, daha önce bankalar üzerinden kullanmış oldukları kredi ve kredi kartı ürünlerine, düzenli ödemeler yaparak ihtiyaç kredisi adı altında hızlı birşekilde hesaplarına yaptırabilmektedirler.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemeleri, sizlere uygun faiz oranları ile birlikte verilerek hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak ödenmektedir.

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi adı altında hemen sizlere, düşük faizli olarak kredi ödemesi verecek.

BAŞVURU

Acil kredi ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere bankalar belirli şartlar dahilinde kredi ödemelerini cep telefonunuz üzerinden SMS atmanız durumunda sizlere ödemektedir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, Denizbank üzerinden yapacakları işlemlerde, Kredim, TC kimlik ve doğum tarihini yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeleri durumunda başvurularını gerçekleştirmiş olacaklardır.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunu Akbank üzerinden yapacak olan vatandaşlar ise cep telefonlarından mesaj kısmına girerek burada kredi başvurusu yapabilmeleri için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarası yazarak mesajı: 44 25 numarasına göndermesi yeterlidir.

50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunu, Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS atarak gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini, aralarda boşluk bırakarak yazdıktan sonra bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeleriyle birlikte kredi başvurusunda bulunacaklardır.