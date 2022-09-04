Denizbank ve 2 Bankadan daha hızlı kredi kampanyası başladı! Eylül ayının sonuna kadar sürecek...

Denizbank, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan yeni kredi kampanyasında, Eylül ayı sonuna kadar hızlı kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 40000 TL kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Denizbank, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyen kişiler için yapılacak olan bu kampanyalarda acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan bu kredi hemen aynı gün içinde internet üzerinden kendi hesabınıza yatırılabilmektedir.

Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanmak istiyorsanız, Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan SMS Kredi, servis numarası üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek gelir belgesiz 40000 TL kredi onay alabilirsiniz. Başvuru yapacak olan vatandaşların cep telefonları üzerinden atmış oldukları mesaj ile birlikte, onaylanacak olan bu kredilerde 40000 TL kredi ödemesi alacak olan kişilerin hızlı bir şekilde hesaplarına ödemeler yapılmaktadır. En yakın banka şubelerine giderek de işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarında, kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak işlem yapabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler.

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların özellikle banka hesabı olması durumunda banka şubelerine, gitmeden internet bankacılığı üzerinden onay alabileceği haberi verildi. En düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabileceğiniz bu kampanyadan emekli olan ve bireysel olan sigortalı olarak çalışan vatandaşlar katılabilmektedir.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, 32 80 numarasına kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını göndermeniz durumunda, Denizbank üzerinden başvuru yapmış olursunuz. 44 11 numarasına, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numarasını yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizde yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda da ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. En yakın banka şubelerine giderek de işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere en yakın banka şubesi üzerinden kredilerini hızlı bir şekilde ödeyebilmektedirler. Denizbank, Yapı Kredi Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar, ayrıca mobil uygulamalar üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanılabilmektedir.