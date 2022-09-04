Akbank gelir belgesiz 100.000 TL ödeme yapıyor! Başvuru başladı! 

Akbank üzerinden gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi 24 ay vadeli verileceği açıklandı. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda gelir belgesiz olarak 100000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlara 90 gün ertelemeli kredi imkanı sağlanacaktır.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan kişilerin özellikle banka müşterisi olması durumunda ise şubelere gitmeden acil ihtiyaç kredisi kampanyasına, Akbank Direkt uygulaması üzerinden de katılabileceği duyuruldu.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyasından faydalanacak olan kişilere acil kredi hizmetinden faydalanabilmeleri için 90 gün ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvuru yapacak olan kişilere SMS atmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemeleri de verilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi imkanından faydalanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilerek, tek kredi sunulmaktadır. Bu kredileri almak istiyorsanız, özellikle 50000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunmanız gerekiyor ve bu şekilde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almanız sizlere hızlı bir şekilde sağlanıyor.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsa, cep telefonları üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi gerekiyor. Cep telefonu üzerinden atmış olduğunuz mesaj ile birlikte kredi kullanacak olan vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyasında bu şartlara uygun olmaları durumunda gelir belgesiz olarak 100000 TL kredi onayı alabiliyor. Size en yakın Akbank şubesine giderek de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz ve kimliğinizle birlikte gelir belgesiz olarak 24 ay vadeli 100000 TL kredi kullanabilirsiniz.