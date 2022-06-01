Bugün akşam saatlerinden sonra t.c kimlik numaranız üzerinden ödemeler hesaplarınıza yatmaya başladı

Qnb Finansbank yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşları hızlı bir şekilde sonuç vermeye devam ediyor. Bugün açıklanan yeni kampanya ile birlikte Finansbank müşterisi olan kişiler ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa bankadan mobil uygulaması üzerinden Kredi alabiliyor. Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirirseniz aynı gün içinde kredi onayı alabilecek ve sonucunu hemen görebileceksiniz.

Qnb Finansbank yapmış olduğu yeni güncellenen Kredi politikaları ile birlikte vatandaşlara bu akşamdan itibaren kredi onayı vererek hemen mobil uygulaması olan kişilere kredi kullandırırken banka müşterisi olmayan kişilere ise sabah banka şubelerinden hizmet verecek.

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Qnb Finansbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar t.c kimlik numaralarını 50-30 numarasına mesaj olarak gönderirlerse ne kadar kredi onayı aldıklarını hemen aynı gün içinde görebiliyor.

Banka 75.000'ye kadar vermiş olduğu bu kredilerde işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin hesaplarını aynı gün içinde ödeme yapabiliyor. 75.000'ye kadar kredi değerlendirmesinden onay alacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda gelir belgesiz olarak kredi kullanabilir.

SMS ile kredi başvurusu yapamayan vatandaşlar bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve ne kadar kredi onayı aldığını hemen görebilir. Sms ile ve internet üzerinden kredi onayı alan vatandaşlar acil ihtiyaçları için kullanacakları bu kredilerin hesaplarını atmak istiyorlarsa internet bankacılığı kullanması gerekiyor ve qnb mobil uygulamasına giriş yaparak 7 gün 24 saat bu işlemleri gerçekleştirebiliyor.