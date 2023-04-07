Denizbank ve 2 banka kampanyanın dibine vurdu! Nakit ihtiyacı olanlar dört köşe 24.444 TL verilecek

Nakit ihtiyacı olanlar dört köşe 24.444 TL verilecek... Denizbank ve 2 banka kampanyanın dibine vurdu! Denizbank, Yapı Kredi Bankası, ve QNB Finansbank, yeni bir kampanya ile hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere aynı gün içinde ödemelerin yapılacak kredi kampanyası başlattılar. Acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler, bankaların uyguladıkları kredi politikalarına uygun vatandaş olmaları durumunda, Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde çözüm bulabilirler.

İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Bankalar, ihtiyaç kredisi kampanyaları ile vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktadırlar. Denizbank, Yapı Kredi Bankası, ve QNB Finansbank tarafından başlatılan yeni kampanya ile vatandaşlar, 24.444 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. Bu kampanya kapsamında vatandaşların şubelere gitmeden, internet siteleri üzerinden veya SMS ile kredi başvurusunda bulunmaları mümkündür.

Kredi Başvurusu

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmak oldukça basit bir işlem ile birlikte yapılmaktadır. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler SMS atarak, ne kadar onay aldıklarını, hemen görebilmektedirler. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler kredim yazarak boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeleri durumunda bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklar ve sonucunu da hemen öğrenebileceklerdir.

Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank da vatandaşlara SMS ile ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7/24 kredi imkanı sağlamaktadır. 36 ay vadeye kadar 24.444 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde şartları uygun olan kişilerin hesaplarına ödemeler yapılmaktadır. Kredi puanı uygun olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden internet siteleri üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabilmektedirler.

Kimler Başvurabilir?

Emekli maaşı alan kişiler ve bireysel olarak çalışan vatandaşlar, sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda başvuru yapabilirler.

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