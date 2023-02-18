Resmen açıklandı: 18 yaş üzerinde olan kişilere 30 bin TL ödeme yapıldı

18 yaş üzerinde olan tüm vatandaşlar için kredi işlemleri gerçekleştirilecek ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara ödemeler verilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi ödemelerinizi alabileceğiniz, bankalar üzerinden işlemlerinizi yapmak istiyorsanız, dilediğiniz zaman başvuru yapabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

30000 TL kadar ödeme almak isteyen tüm vatandaşları ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak kredi işlemleri gerçekleştirerek banka müşterileri olan tüm vatandaşlar hemen ödeme verilecektir.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz ve banka şartlarına uygun olmanız durumunda kredi ödemelerinizi almak istiyorsanız aşağıdaki bankalar üzerinden işlem yapabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız TC kimlik numarası üzerinden 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Tc kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve uygun faizlerde ödemelerinize hemen alabilir ve ihtiyaç krediniz hesabınıza hemen atabilirsiniz.

QNB Finansbank, aynı zamanda ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşlara kendi banka müşterisi olması durumunda mobil uygulamalar üzerinden de ödeme vermektedir.

AKBANK

Akbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında 30000 TL'ye kadar bireysel müşteriler kredi ödemesi alabiliyor. Emekli olmanız ve sigortalı olarak çalışıyor olmanız durumunda kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlar, 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, banka müşterisi olması ile birlikte kredi işlemlerini gerçekleştiriyor.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru yaparak, kredi almak istiyorsanız, Akbank, sizlere hemen ödeme vermektedir. Akbank üzerinden hesabı olan vatandaşlar, aynı zamanda Akbank Direkt uygulamasını kullanarak da bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedir.

Sms ile başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, Akbank müşterisi olmasanız da cep telefonunuz üzerinden SMS atarak işlem yapabiliyorsunuz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz halinde bankadan kredi imkanından faydalanabilirsiniz.