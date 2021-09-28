Denizbank üzerinden gelir belgesi olmayan kişilere Kredi yardımı yapılıyor. 55 bin TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredisinde banka müşterilerine hızlı bir şekilde kredi onayı verecek. Denizbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 55 bin TL'ye kadar kredi kullanabilir onaylanan tutar kadar kredilerinde hemen hesaplarına atabilir. Üstelik banka yapmış olduğu kredi kampanyalarında hiçbir gelir belgesi istememektedir. 55 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Denizbank üzerinden SMS atabilir ve ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz.

DenizBank SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler Cep telefonlarından ücretli mesaj atması gerekiyor. Denizbank 55 bin TL'ye kadar yapmış olduğu bu Kredi kampanyasında cep telefonunuzdan atmış olduğunuz mesaj sonrasında 10 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu anında gönderecektir. DenizBank SMS kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 3280 numarasına kredim yazıp boşluk bırakıp kendi t.c. kimlik numaralarını yazarak göndermeleri yeterli olacaktır. 3280 numarasına mesaj attığınız cep telefonuna 10 dakika içerisinde Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar kadar krediniz hemen hesaba yatırılacaktır.

Denizbank müşterisi olan kişiler ise DenizBank'ın mobil uygulamasını kullanarak şubelere gitmeden belgesiz imzasız ve kefilsiz kredi kullanabilecektir. Denizbank mobil uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapan kişiler hem düşük faizli kredi kullanabilir hem de almış olduğu ihtiyaç kredisinde masrafsız kredi seçenekleri ile işlem yapabilirler.

Denizbank banka şubelerine giderek de sadece kimliğinizle gelir belgesiz olarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank şubelerine gittiğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvuru formunu düzenli olarak doldurursanız kimliğiniz ile birlikte başvuru yaptıktan sonra bireysel müşteri temsilcisi sizin kredinizin ne kadar onay aldığını hangi faizlerle kullanılacağını ve ne kadar vade yapacağınızı söyleyecektir.