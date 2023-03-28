Denizbank ₺40.000 Ramazan Bayramı kredisi vereceğini açıkladı

DenizBank yeni yapmış olduğu Ramazan Bayramı kredisi kampanyası ile birlikte 40.000 TL'ye kadar vatandaşların nakit kredi ödemesi vereceğini duyurdu. Denizbank Ramazan Bayramı ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi başvurularını gerçekleştirebilecekler ve ödemeleri Ramazan Bayramı sonrasında alabilecekleri bir kampanya hazırlandı. Denizbank üzerinden bireysel tüketici kredisi olarak verilecek Ramazan Bayramı kredisinde başvurular alınmaya başlandı ve cep telefonunun üzerinden SMS atarak da onay alabileceğiniz kampanyalar sizlere duyuruldu.

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler öncelikli olarak 18 yaşından büyük olması ve 65 yaşından küçük olması durumunda bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmaya hak kazanacak ve kimlik numaraları üzerinden sorgulama yapılarak ne kadar onay aldıkları görülecektir.

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için kredi puanı uygun olan vatandaşlar başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak da hemen yapabilmektedir. DenizBank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Denizbank müşterisi olan vatandaşlar bankaya kayıtlı olan cep telefonları numaraları üzerinden kredi yazının boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra cebimde Kredi numarası olan 32 80 numarasını mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Denizbank üzerinden başlatılan Bu kampanyada ihtiyaç kredisi ödemesi alacak olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler verilir ve krediler hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.