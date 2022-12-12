Denizbank TL Mevduat Hesabına %23,50 Faiz Kampanyası!

Denizbank TL mevduat hesabı ile ilk kez başvuracak olana özel %23,50 yüksek faiz kampanyasına duyurdu. 15 Ocak 2023 tarihinde sona erecek olan kampanyadan Mobildeniz üzerinden yapılacak başvuru ile katılım sağlanabilir. Birikim yapmak isteyenler birikimlerini kazanca dönüştürme planı bulunanlar Hoş Geldine özel DenizBank'ın sunduğu yüksek faizli TL mevduat hesap kullanımına başlayabilir. Hoş Geldin faiz hesabından faydalanmak isteyenlerin Mobildeniz üzerinden yeni bir mevduat hesabı açması gerekir.

TL Mevduat Hesabı Başvurusu

Uygulama üzerinden yapılacak hesap başvuruları en az 30 en fazla 180 gün vadeli ayarlanabilir. 5.000 TL'den başlayarak 2 milyon TL'ye kadar hesap içi bakiye aktarılabilir Hoş Geldin hesap açılışı kapsamında %23,50 TL faiz oranından yararlanılabilir. Şubeden yapılacak başvurularda ise %22,50 oranında hoş geldin faizi geçerli olur.

TL Mevduat Hesabı Başvuru Şartları

Sunulan faydadan yararlanmak isteyen her bir müşterinin Denizbank hesapları içerisinde aktif olarak kullanılmış TL, euro, dolar ya da altın vadeli veya TL hesabı bulunmalıdır. Son 6 ay içerisinde bu tarz bir kampanyadan yararlanılmamış olmalıdır. Denizbank müşterisi olanlar mobil uygulamayı kullanabilir ancak müşteri hesabı bulunmayanların bankaya giderek mevduat hesabı açılışı teklifinin sunulması gerekiyor. Denizbank müşterisi olmak isteyen kişilerin internet bankacılığı ya da Mobildeniz uygulaması ile yeni müşteri hesabı oluşturması mümkündür.