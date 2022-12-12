Beşiktaş’ın eski kalecisi taraftarları şaşkına uğrattı! Milano’da malzeme oldu

Ada ekibi ile sözleşmesi önümüzdeki haftalarda resmi olarak bitecek Alman eldiven, İtalya’da görüntülendi.

MAGAZİN MALZEMESİ OLDU

Loris Karius, oyuncu Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta ile birlikte Milano’da paparazzilere malzeme olmaya devam etti.

SOSYAL MEDYADA TANIŞTILAR

İtalyan basınında yer alan habere göre; sosyal medya aracılığıyla tanışan, karşılıklı beğeni alışverişinde bulunan ve daha sonra yüz yüze görüşerek aşk yaşamaya başlayan ikili mutlu pozlar verdi.

LEOTTA’NIN MUTLULUĞU

İtalyan gazeteciler ise sunucu Diletta Leotta ile ilgili olarak, “Bir erkek arkadaşını herkese göstermekten hiç bu kadar mutlu olmamıştı” ifadelerini kullandı. Ayrıca söz konusu haberlerde, “Mutluluğun portresi Karius-Leotta” denildi.

KONTRAT DURUMU

29 yaşındaki Loris Karius ile Newcastle United arasındaki sözleşme 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla resmi olarak son bulmuş olacak.

OYNADIĞI TAKIMLAR

Kariyerine ülkesi Almanya’nın Mainz 05 takımında başlayan Loris Karius, Liverpool, Beşiktaş ve Union Berlin ekiplerinde oynadıktan sonra Newcastle ile anlaşmıştı.

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