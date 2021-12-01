Denizbank son dakika kampanya yaparak acil ihtiyacı olan vatandaşlara 25000 TL ödeme yapacağını duyurdu

Denizbank üzerinden son dakika kampanyası duyurusu yapıldı. Denizbank acil ihtiyacı olan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Denizbank son dakika olarak yapmış olduğu yeni kampanyada Kredi notu düşük olana olsa bile 25 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde onay verecek. DenizBank'ın yayınlamış olduğu bu Kredi kampanyasında 25 bin TL'ye kadar işlem yapacak olan kişiler 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan kredilerini 5 dakika içerisinde kullanabilecek.

Denizbank 25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi notu düşük olsa bile Onay alabileceğinden bahsetmiştik. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler Denizbank üzerinden SMS atarak kredi başvurusu yapabilir ve kimlik numarasına göre hızlı bir şekilde onay alabilir.

DenizBank SMS ile kredi kampanyasına katılacak olan müşterilere belirtilen şartlar dahilinde 3280 numarasına göndermiş oldukları mesaj sonrasında sonuç verecek. DenizBank SMS ile kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız cep telefonunuzun mesaj kısmından kredim yazılı boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına gönderin.

Bankaya göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve ilk taksit ödemesinin 3 ay ertelemeli toplamda 36 ay vadeli olacak olan bu krediyi kullanabilmek için banka sizleri mesaj gönderecektir. SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alan kişiler en yakın banka şubesine giderek gelir belgesiz olarak hızlı bir şekilde kredi kullanabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız kredi başvurusu yapacak olan kişilerin ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak kredisini kullanması gerekiyor.

DenizBank SMS ile kredi başvurusu haricinde banka'dan internet sitesi ATM müşteri hizmetleri ve internet bankacılığı üzerinden de 25000 TL nakit vereceğini açıkladı. Denizbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişinin eğer Banka hesabı varsa Banka hesabı üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte 25000 TL ye kadar onay alabilir ve onaylık tutarı hemen hesabına yatırabilir.

Denizbank mobil uygulamasına giriş yapmak istiyorsanız Denizbank internet bankacılığı şifresi oluşturarak Bu bankanın internet sitesi üzerinden veya mobil uygulaması üzerinden şifreli giriş yaparak işlem yapmanız gerekiyor.