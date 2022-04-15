Denizbank Son dakika açıkladı! Nakit isteyenler için hazırlanan limit 10.000 TL olacak

Başvurular Şimdi Başladı! Denizbank 55 Bin TL'ye Kadar İndirimli Faiz İle İhtiyaç Kredisi Veriyor.Denizbank resmi internet sayfası üzerinde yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşları 55 bin TL'ye kadar indirimli olanlar ile ihtiyaç kredisi verilecek.

Denizbank Son Dakika 55.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Akşam saatlerinde Denizbank resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre aylık 1.94 faiz oranı ile 24 aylık vade seçeneği şeklinde 55 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanılabilecek. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan bir açıklamada vatandaşların ihtiyaç kredisi çekmeleri halinde 50.000 TL'ye kadar bir tutar çekmeleri durumunda 36 aylık vade seçeneği kullanılırken 50 bin TL'den daha fazla kredi çekilmesi durumunda ise 24 aya kadar en çok vadelendirme yapılabiliyordu.

Denizbank tarafından sunulan 55.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin kullanılması durumunda yüzde 1.94 faiz oranı uygulanıyor ve böylelikle taksitler aylık 3017 TL gibi bir rakama ulaşıyor. 24 aylık vade süresi sona erdiğinde ödenecek toplam tutar 75. 966 TL olacak.

Denizbank 10.000 TL İhtiyaç Kredisi Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

DenizBank şubeleri üzerinden 10 bin TL tutarında ihtiyaç kredisini çekilmesi durumunda 36 aylık vade seçeneği tercih edilebilir. Aylık ödenecek taksit tutarı 413 TL olacak ve böylelikle bankaya toplam ödenecek tutar 14. 930 TL olacak.