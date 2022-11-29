Denizbank SMS ile Başvuru Yapma İmkanı Sağladı! TC Kimlik Numarasından Sorgulama Yapılarak 49.000 TL Ödeme Verilecek!

Denizbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bir kampanya hazırlandı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde kredi işlemlerinizi hızlı birşekilde yapabilirsiniz.

Denizbank Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında verilen bu kredilerde başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

DENİZBANK KREDİ

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi işlemlerini yapmak istiyorlarsa, başvuru şartlarına uygun bir müşteri olması durumunda işlem yapabilir. Sms atmadan önce kredi puanınızın uygun olup olmadığını kontrol edebilir ve Denizbank üzerinden ne kadar onay alacağınız hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderebilirsiniz.

Banka hesabı olan vatandaşlar SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istemiyorlarsa o bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler ve nakit kredi kullanabilirler. Banka hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde yapabileceğiniz ve onay olabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara bankalar, 3 ay ertelemeli kredi vermektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi almak istiyorsanız da bankanın kredi puan uygulaması olan 1400 Ve üzerinde bir puanınızın olması istenmektedir.

Denizbank kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların internet sitesi üzerinden yapacakları tüm işlemlerde nakit kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilmektedir. Denizbank üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz başvuru şartlarınıza uygun olmanız durumunda 3 ay ertelemeli kredi ihtiyacınız olması gerekiyor. 49000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz tüm kredilerde banka sizlere 36 ay vadeli olarak kredi ödemesi gerçekleştiriyor.