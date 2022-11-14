14 Kasım başladı! Emekliye ek ödemeler IBAN numaralarına yatmaya devam ediyor! Son dakika

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada iban numaramıza yatırılacak olan ödemeleri verecek olan bankaların duyurusu paylaşıldı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde başvurularınızı hızlı bir şekilde internet üzerinden yapabileceksiniz.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilerek, onay verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, özellikle kasım ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalarda 50000 TL 36 ay vadeli, 100000 TL 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Ekonomik sıkıntı yaşayan tüm emekliler, yapmış oldukları bu kampanyalara katılacak, başvurularını gerçekleştirerek, hemen aynı gün içinde ne kadar onay aldıklarını görebileceklerdir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurular nasıl yapılıyor?

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz kampanyalar, sizler için hazırlandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yedi gün yirmi dört saat, kredi ödemesi yapacağını duyurdu. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, hesabı olan vatandaşlar, ayrıca, en yakın banka şubelerine giderek de kimlikleriyle birlikte kredi başvurularını gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatmış oldukları bu kampanyalardan 5 dakika içerisinde hızlı bir şekilde sonuç vererek sizlere diğer bankadaki olan tüm borçlarınızı kapatan, borç transferi kredisi kampanya, sade katılmanıza olanak sağlayacaktır. bankaların resmi internet sitelerine girerek güncel kredi faiz hakkında öğrenim yapabilirsiniz.