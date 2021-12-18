Denizbank Sigortalı İşte Çalışanlara 55.000 TL’ye Kadar Destek Sağlıyor

DENİZBANK SİGORTALI ÇALIŞAN VATANDAŞA PARA ÖDÜYOR! Denizbank son yapmış olduğu açıklamalara göre vatandaşın nakit sıkıntısını çözecek. Denizbank’ın son yapmış olduğu açıklamalarda göre nakit sıkıntınız varsa ancak sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorsanız acil nakit ihtiyaçlarınızda kullanabileceğiniz 55.000 TL’ ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Denizbank kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara Denizbank üzerinden ve yüksek limitli kampanyalarla faydalanma imkanı sunuyor. Denizbank’ın ihtiyaç kredisi olarak verdiği bu kredi başvurularını vatandaş ister şubeye giderek ister telefondan sms atarak isterse mobil bankacılık üzerinden tamamlayabilecek.

Denizbank vatandaşın özellikle bu ihtiyaç kredisine başvurmadan önce bankanın kredi politikalarını araştırmasını tavsiye ediyor. Çünkü banka kredi politikaların uymayan vatandaşın kredi başvuruları red cevabı alacaktır.

Özellikle Denizbank’ın vatandaşa sunmuş olduğu bu ihtiyaç kredisinden faydalanabilmek için kredi puanının 1.200’ün üzerinde olması gerekiyor. Banka özellikle ihtiyaç kredisine başvuracak olan vatandaşların 20 yaşından büyük olmasını istemektedir. 65 yaşında olup emekli olmayan vatandaşların ise emekli olmasını şart koyuyor. Emekli olan kişilerin emekli maaşını bu bankadan almaları durumunda çalışanlara verilen bu kampanyadan faydalanarak destek kredisinden yararlanabilecekler.

Başvurular Nasıl Olacak?

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar sms atarak başvuru sonuçlarını öğrenebilirler. İhtiyaç kredisi başvurusu için vatandaşlar telefonlarının sms kısmından Kredim yazıp boşluk bırakarak kimlik numaralarını yazıp 3280’e mesaj atarak başvuru sonuçlarını öğrenebilirler. Mesaj sonrası banka 5-6 dakika içerisinde geri dönüş yapacaktır. Bankanın cevabı olumlu olursa size en yakın şubeye giderek ihtiyaç kredinizi 55.000 TL’ye kadar alabilirsiniz.

SMS üzerinden başvuru yapamayan müşteriler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilirler. Denizbank’ın resmi internet sitesinden başvuru formunu doldurup ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlara banka ihtiyaç kredisi desteğinde bulunabilecek. Denizbank müşterisi olan vatandaşlar, mobil bankacılık üzerinden ihtiyaç kredisi talebinde bulunabilirler.

Denizbank’ın yapacağı bu kampanya ile alakalı detaylı bilgilere resmi internet sayfasından ulaşabilir güncel faiz oranlarını öğrenebilir kredi politikaları hakkında detaylı bilgilere erişebilirsiniz veya isterseniz size en yakın Denizbank şubesine giderek kampanyalar ve krediler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.