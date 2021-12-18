Cumhurbaşkanı Açıkladı, Bütün Maaşlara Zam Geldi, Tek Tek Söyledi, Emeklilerde Zamlı Maaş Alacak

Herkesin gözü 2022 yılı için açıklanacak olan asgari ücret toplantısındaydı. Asgari ücretin açıklanmasından sonra pek çok vatandaşın maaşı da değişti. Engelli maaşı, 65 maaşı, evde bakım maaşı, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS pirimi gibi ödeneklere de zam geldi.

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği asgari ücret dün itibariyle açıklandı. Asgari ücrete 50,5 oranında bir zam geldi. Asgari ücrete gelen zam son 50 yılın rekorunu kırdı. Aynı zamanda asgari ücret üzerinden alınan damga ve gelir vergisi de kaldırıldı. Böylelikle işverenin maliyeti en aza indirgenmiş oldu. Asgari ücrete gelen zamla birlikte engelli maaşı, 65 maaşı, evde bakım maaşı, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS pirim gibi ödenekler de değişmiş oldu. Peki bu maaşlar e kadar oldu?

Dün yapılan açıklamadan sonra AGİ ve İşsizlik hesapları ortaya çıkmış oldu. 2022 yılının başında ödenmesi planlanan asgari ücret %50,5 artarak 4.253 TL oldu.

Asgari Ücretten Alınan Damga ve Gelir Vergisi Kaldırıldı

Asgari ücretten alınan damga vergisi ve gelir vergisi kaldırıldı. Böylelikle işverenin ödediği 450 liralık maliyet ortadan kalkmış oldu. Yeni yılda SGK pirimi 700,56 kuruş, işsizlik sigortası pirimi 50,4 kuruş oldu. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 5879,30 Türk Lirası oldu.

AGİ Ödemesi de Kaldırıldı

Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılmasının ardından asgari geçim indirimi de kaldırılmış oldu. Çalışan kesimin asgari düzeyine kadar olan gelirinden gelir vergisi alınmayacak vergi iadesi ve AGİ ödemesi de olmayacak. Ancak çalışan kesimin evlilik durumuna bağlı olarak maaşı da değişecek. Yani çalışan vergilerden muaf olduğu için 650 TL’lik bir artış söz konusu olacak. Ocak ayında eş ve çocuk durumu için de yeni düzenlemeler gelecek.

İşsizlik Maaşında Son Durum

Asgari ücrete gelen zamla birlikte işsizlik ödemesi de arttı. Çalışanın ortalama kazancının %40’ı kadar ödeniyordu. Yüksek maaşlarda ise %80’i geçmiyordu. Bu durumda en düşük işsizlik ödeneği 2.000 TL en yüksek işsizlik ödeneği ise 4.000 TL oldu.

GSP Primi Zamlandı

Genel sağlık sigortası primi asgari ücretin %3’ü kadar ödeniyordu. Yeni zamlarla birlikte bu tutar 107’den 150’ye çıkmış oldu.

Kıdem tazminatının durumu ise memurun ocak ayında alacağı maaşa göre belli olacak. Tavanı 9.200’e kadar çıkabilir. Kıdem tazminatında brüt asgari ücret seviyesine geldi. Bu druuma göre en düşük kıdem tazminatı 5.004 TL olacak.

65 Yaş Maaşında Son Durum

Sosyal güvenceye bağlı olarak alınan 65 yaş maaşı da yeni zamlarla birlikte arttı. Bu aylığın alınabilmesi için hane halkı toplam gelirinin net asgari ücretin 3/1’i tutarında olması gerekiyordu. 2020 de 852 olarak ödenen bu maaş 2022 yılında 1.301’e kadar yükselecek.

Engelli Maaşlarına Da Zam

Engelli maaşları 1036’dan 1559’a yükseldi. Ocak ayından itibaren vatandaş bu zamdan da faydalanabilecek.