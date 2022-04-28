Denizbank Para Dağıtmaya Başladı! TC Vatandaşı Olan Herkes SMS Atarak 20.000 TL Ödeme Alıyor! Çok Basit

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 20000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak, gerçekleştirebilecektir. Denizbank, sosyal medya hesapları üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı kampanya duyurusunda, 20000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olmasını istemektedir.

Banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde banka üzerinden nakit kredi kullanabilir. Denizbank üzerinden başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecektir.

SMS kredi

Sms ile başvuru yapacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, bankanın 32 80 numarasına kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak göndermeleri gerekiyor. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesajda, kredi kullanacak olan vatandaşlarım, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirmektedir.

5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebileceğiniz bu kampanyada kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın DenizBank şubesine giderek, 20000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma kaydıyla kredi kullanabiliyor. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa bu şartlarla ilgili detayları, Denizbank'ın resmi internet sitesi üzerinden istedikleri zaman öğrenebilirler.

20.000 TL Kredi başvurusu

Banka sadece SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu değil, banka şubeleri üzerinden müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden de işlem yapmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 20000 TL'ye kadar Denizbank üzerinden hangi yöntemler ile başvuru yaparsanız yapın sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi onayı alıp alamadığınız belli olmaktadır. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların son işyerlerinde 3 aydır çalışıyor olması, emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bu bankadan alıyor olması durumunda hızlı birşekilde sonuç verilmektedir.