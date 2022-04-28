Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Bayram Kampanyasını Duyurdu! Ramazan Bayramı İçin 30.000 TL Nakit Dağıtılacak!

Devlet bankalarından, Ramazan Bayramına Özel, 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu yapıldı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 36 ay vadeye kadar 30000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit kullanmak isteyen kişilere en düşük faiz oranları ile kredi imkanı tanınmaktadır. Bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası adı ile verilecek olan bu kredilerde 30000 TL'ye kadar ödeme yapacak olan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak bu kredileri istedikleri zaman alabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın kredi politikalarına uygun olmanız durumunda, sizlerde başvurunuzu bu bankalardan yapabilirsiniz.

Ziraat bankası başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, düşük faiz oranları ile kullanabilecekleri bu kredilerde destek kredisi olarak banka şubelerine giderek, 30000 TL için kimlik ve gelir belgesiyle birlikte başvuru yapabiliyor. Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeleri durumunda sadece kimlikleriyle birlikte de işlemlerini yapabiliyor. Ziraat Bankası, 30000 TL'ye kadar 36 ay vadeli vereceği, bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sizlere sunmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankasının resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve buradan da nakit kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Halkbank ve Vakıfbank nakit başvurusu

Ziraat Bankası haricinde, Halkbank Vakıfbank üzerinden de 30.000 TL'ye kadar nakit kredi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar bu kredileri banka şubelerinden, bankanın resmi internet sitesinden ve ayrıca internet bankacılığı kullanıyorsa, bugün uygulama üzerinden de başvuru yaparak alabiliyor. Alacağınız kredide 36 ay vadeli işlem yaparken, ilk kredi taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sizlere sunuyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitelerine girerek güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilir, bankanın yapmış olduğu diğer kredi kampanyalarına göz atabilir ve başvurunuzu internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Sigortalı olarak çalışan emekli olan ve devlet memuru olan vatandaşların katılabilecekleri bu kredi kampanyaları, Ramazan Bayramına özel olup, bayramdan sonra başvuru yapsanız, bankanın güncel kendi kredi kampanyalarından yararlanırsınız.