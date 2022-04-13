Bayram Parası 10.000 TL Oldu! PTT ve Ziraat Bankası Üzerinden Çekilecek

Ramazan bayramı yaklaşırken, para ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalar sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaktadırlar. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, alabileceğiniz 10 bin TL nakit kampanyası, Ziraat Bankası ve PTT üzerinden sizlere sunulacaktır. Devlet bankaları tarafından başlatılan bu kampanya sonrasında nakit ihtiyacı olan emekliyi çalışanı ve 18 yaşından büyük olan herkesin başvuru yapılıp alabileceği bu kredi kampanyasında 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, isterseniz, Ziraat Bankası üzerinden isterseniz de PTT üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, alabilecekleri bu kampanyadan yararlanmak istiyorlarsa, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyada TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşların banka şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlara acil ihtiyaçları olması durumunda banka üzerinden 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebiliyor.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapmak isteyen kişiler, hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden kredi kullanmak için mobil uygulamayı tercih edilir. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirecek, kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri alabilir.

PTT

Ptt üzerinden on bin TL başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın PTT şubesine gidebilir veya bu bankanın SMS, ile yapmış olduğu kredi servisini kullanabilirsiniz. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar ağacın ihtiyaçları için alacakları bu kredi kampanyasında başvurusunu gerçekleştirerek, hemen işlemlerini gerçekleştirebiliyor. SMS başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve Kimlik Numaranız: 30 50 numarasına gönderin. Bu şekilde aktif Bank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız.